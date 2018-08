Tolle Stimmen auf der Burg Storkow

Begeistert auch in Storkow: The Voice Of Germany-Star Debbie Schippers fand schnell den Draht zum Publikum. © Foto: Elke Lang

Elke Lang

Storkow (MOZ) Gleichsam als Vorhut des Storkower Sommerfestivals Alinae Lumr am kommenden Wochenende ließ am Samstagabend die Band First Class Session aus Lüneburg den Burghof mit Pop, Rock und Soul erzittern. Als Stars hatte sie sich Debbie Schippers & Percival mitgebracht.

Es ging so richtig zur Sache mit Titel, wie „Sex on Fire“, „Unaware“ von Allen Stone, „Ex‘s an oh‘s“ von Ellen King und „Ain‘t nobody“ von Chaka Khan, in ganz eigener Interpretation und vor allem mit viel Emotionen und Temperament von Debbie gesungen. Wie Percival, der unter anderen Titeln „Letzs Dance“ von Bowie und „All Along The Watchtower“ in der Hendrix-Version“ im Programm hatte, sang sie auch zahlreiche eigene Titel.

Zwischen den beiden Musiklegenden, die zu den „The Voice Of Germany“-Stars gehören, und dem Publikum gab es kein Fremdeln. Sie gehörten sofort dazu, sprachen die Leute vor der Bühne direkt an mit ihren Alltagsgeschichtchen, die sie zwischendurch im Plauderton erzählten – und bekamen bisweilen auch heitere Antworten zugerufen. Die Stimmung war so großartig wie die Musik selbst. Mit den zwei Zugaben „Under Pressure“ und „Long train running“ setzten die Musiker das I-Tüpfellchen auf.

First Class Session ist ein gemeinnütziger Verein, der junge Leute für Musik begeistern möchte und gleichzeitig auch für „Erwachsene“ da sein will. Entstanden ist die Idee aus der Beobachtung heraus, dass der Musikunterricht in den Schulen immer mehr ins Hintertreffen gerät. Der Gründer Peer Frenzke, Gitarrist, Musikschullehrer und Musik-Dozent, konnte 30 Mitglieder um sich scharen. Als er vor elf Jahren mit ständig wechselnden Profis und Newcomern in der Ritterakademie Lüneburg angefangen hatte, wurde ohne Konzept einfach nur die Spielfreude ausgelebt. Inzwischen geben sie rund 30 Konzerte meist im Lüneburger Land. Burgmanager Andreas Gordalla hatte solch ein Konzert in Lüneburg erlebt.

„Ich war sehr angetan von dem Konzept, sich mit gestandenen Musikern frei zu treffen und Musik in hoher künstlerischer Qualität zu machen“, erklärt er. Den Kontakt vermittelte ihm die Musikmanagerin Gudrun Reimers, die zusammen mit dem Burgteam jetzt das vierte Mal die Herbstpoesie in Storkow organisiert. Peer Frenzke hatte sofort zugesagt, denn „sie hat uns neugierig gemacht auf die Location und die Menschen vor Ort“, schmunzelt er.

Auch der Burg-Kultur-Verein hatte bei dem Konzert gewissermaßen eine Hand im Spiel. Dessen Vorsitzender Stephan Kudella vermittelte seine Enkelin Charlotte als Supporterin am Klavier. Der 14-jährige Berlinerin besucht ein musikbetontes Gymnasium und gehört zu den „The Voice Kids 2018“.