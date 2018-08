Schuhabdruck überführt Einbrecher-Bande

Anja Hamm

Birkenwerder (MOZ) Festnahme geglückt: Drei mutmaßliche Einbrecher haben Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel am Freitagabend in Birkenwerder festgenommen. Bürger hatten die Polizei gerufen, als sie bemerkten, dass Personen in die Kita „Krümelstein“ eindringen wollten. Tatsächlich hatten die Täter ein Fenster aufgebrochen und waren in die Kita eingestiegen. Die Polizei sicherte am Tatort einen Schuhabdruck, der zweifelsfrei einem der Täter zugeordnet werden konnte. Außerdem stellten die Beamten fest, dass ein Zusammenhang zu weiteren Einbrüchen besteht. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.