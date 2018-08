Als Neulinge gleich aufs Siegertreppchen

Thomas Berger

Pritzhagen Auch die 16. Tornower Festtage lockten zahlreiche Gäste von nah und fern nach Pritzhagen. Einmal mehr wurde das Gelände rund um Haus Tornow zum vielfältigen Begegnungsort. Das Programm bot reichlich Spaß für alle Altersgruppen – und viele Gelegenheiten zum Mitmachen.

Wer die Tornower Festtage schon kennt, der weiß um die besondere Atmosphäre. Eine Art Großfamilie, in die jeder Neuling sich schnell aufgenommen fühlt. „Wir sind das erste Mal hier, es ist super“, geriet auf Nachfrage auch Fränzi Nentwig aus Lichtenow ins Schwärmen. Mit ihrem Mann Thomas und den drei Kindern war sie gekommen, lobte die Organisation des Ganzen ebenso wie die schöne Umgebung. Denn das Ambiente, keine Frage, spielt natürlich mit eine Rolle. Pepe (6) hat denn auch die Weltreise-Kindertour sehr gefallen. Eine Geschichte wurde da erzählt, die Teilnehmer konnten Sackhüpfen und Handabdrücke machen, am Ende auch noch in die große Schatzkiste greifen.

Selbst aktiv werden, Fähigkeiten austesten, Talente entdecken. Das ist seit Anbeginn ein Markenzeichen dieses dreitägigen Spektakels. Joshua Dirks, 25 und aus Berlin, war das zweite Mal dabei – und ließ sich diesmal auch als Teilnehmer beim Iron Man eintragen. Ein Schritt, der sich auszahlte, denn am Ende wurde er Sieger, punktgleich mit Thomas Donda (Berlin/Bollersdorf), der den Wettkampf schon mehrfach gewinnen konnte. Joshua war nicht nur beim Feldsteinstoßen mit 6,80 Meter der Beste, sondern auch der Schnellste beim Rennen der mit diesen Brocken gefüllten Schubkarre. In dieser Disziplin war eine Neuerung eingebaut: Am Wendepunkt musste diesmal angehalten und eine Flasche Bier oder Wasser ausgetrunken werden. Bei der Kraft-Ausdauer-Übung Waage am Schluss machte dann Thomas Donda als einer der drei Finalisten noch Boden gut. Während die schon bewährten Teilnehmer Frank Petzke und Andreas Walter als Gesamtdritte zeigten, dass man auch mit Ü60 noch ganz vorn mitmischen kann, war Jan Krautmann als Zweiter ebenfalls ein Neuling, der erstmals vorbeigeschaut hatte.

Als „Misses Joshua“ hatte sich auch seine Freundin Eva beim High-Heels-Wiesenlauf beteiligt – und war, bereits Schnellste in Vorrunde eins, haushohe Favoritin im Finale der sieben Besten. Den in sie gesetzten Erwartungen wurde sie vollauf gerecht, holte vor „Schmüdi“ auf Platz zwei den Gesamtsieg. Platz drei teilten sich „Schmuddelfee“ und „Pünktchen“, Letzte die jüngste Starterin und bei schon mehrfacher Teilnahme erstmals mit auf dem Treppchen. Vollen Einsatz zeigten ebenso die anderen 14, die sich so wunderbare Namen wie Rabia von Rabenstein, Rote Piratenbraut oder Stöckeldötty gegeben hatten. Um die Wetteinsätze etwas zu erleichtern, hatte das Moderatorenduo Frank Petzke und Jochen Diebow anfangs ausgeübte Sportarten abgefragt. Die Palette reichte da von Tischtennis über Breakdance, Hand- und Volleyball sowie Tanz bis zu Badminton im Fall der iranischstämmigen „Heidi“.

Apropos andere Länder: Darum ging es beim diesjährigen Festmotto „Weltreise“ ganz besonders. Auf eine solche nahm Frank Petzke Freitagabend die ersten etwa 50 Gäste gleich mit. Nach Einbruch der Dunkelheit „reiste“ er mit seinem Publikum mittels 111 Bilder durch mehr als 80 Länder, die er in 33 Jahren bereist hat. In Französisch-Guyana, wo sich der europäische Weltraumbahnhof befindet, machte er ebenso Station wie in Honduras, auf den Inseln Sansibar und Island, im tibetischen Hochland oder den Weiten Indiens. Atemberaubende Landschaftsaufnahmen hatte der Biologe ebenso mitgebracht wie Einblicke in Religion und oftmals hartes Arbeitsleben. Und bei aller Schönheit der meisten Bilder sparte er brisante Themen wie Plastikmüll-Flut in den Meeren sowie Müllberge an Land, bedrohten Artenreichtum oder auch Konfliktherde nicht aus. In der Regel nur fünf Jahre überleben zudem die Männer, die auf einem indonesischen Vulkan Salpeter für chinesische Geschäftsleute abbauen, diese Tätigkeit in hochgiftiger Umgebung. Gleich nebenan auf Borneo sind der in einem Schnappschuss eingefangene Orang-Utan und seine Artgenossen durch den Palmölanbau bedroht.

Noch jede Menge mehr hielt das bunte Programm bereit, seien es Hennabemalung und Reiten für die Kinder, die große Tombola, die Badewannenregatta oder kulinarische Verlockungen, dazu Stände wie der des Teams von „Einladen“. „Dahinter steht ein Arbeits- und Beschäftigungsprojekt von Prenzlkomm in der Schönhauser Allee. Die eigenen Produkte, meist aus Papier, werden im Laden verkauft, diesmal haben wir zum Fest extra Weltreise-Wundertüten gemacht“, erklärte Lisa Vasvari, die mit Sophia Kaufhold nun am Stand in Pritzhagen eine Auswahl bot.

Den Besuchern gefiel dieser kunterbunte Mix samt Modenschau, Badewannenregatta und Brunch zum sonntäglichen Teil drei des Festtreibens wieder sehr. Schon Stammgast ist Siegmund Schmidt aus der Eichendorfer Mühle: „Ich komme jedes Jahr her, habe vor zwei Jahren überraschend den Tombola-Hauptpreis gewonnen und war vorigen Sommer Zweiter beim Iron Man.“