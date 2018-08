Ein Adler für die Feng-Shui-Ecke

Nadja Voigt

Sternebeck (MOZ) Finden, was man vielleicht gar nicht gesucht hat – das war am Wochenende in der Gemeinde Prötzel möglich. Gemeindevertreterin Heidi Leppin hatte dazu aufgerufen, alles, was man selbst nicht mehr braucht, zum Verschenken vor die eigene Haustür zu stellen. Dieser Aufforderung kamen bereits am Sonnabend einige Haushalte nach. In Sternebeck zum Beispiel. Die Hausgemeinschaft um Marianne Brzoska und Anni Christina Straube hatten einen großen Tapeziertisch mit den unterschiedlichsten Sachen aufgestellt: DVDs waren darauf zu finden, aber auch Kleidung und Schuhe, nicht benutzte Parfüms sowie Schals und Bücher.

„Wir haben immer noch mehr gefunden, was wir rausgelegt haben“, lachten die beiden Frauen. Und waren aber auch selbst schon fündig geworden: Marianne Brzoska hatte einen Adler gefunden, den sie in ihre Feng-Shui-Ecke stellen will. „Eigentlich soll es ja ein Phoenix sein, aber der Adler tut es auch“, freute sich die Sternebeckerin über den Zufallsfund. Ursprünglich war sie auf der Suche nach Küchenutensilien wie einem Kaffeefilter oder einer Zitruspresse. Die waren jedoch nicht unter den Sachen, die ihre Nachbarn im Dorf vor die Tür gelegt hatten. Dafür jede Menge Damenbekleidung zum Beispiel. Und Initiatorin Heidi Leppin hatte jede Menge Kindersachen an ihren Gartenzaun gehängt. „Die drei Kisten hier sind auch schon halb leer“, sagte sie am Sonnabendmittag. „Ich freue mich, dass die Leute das annehmen“, sagte sie und hoffte noch auf ein paar mehr Kinder, die ihre Kisten räubern würden. „Sicher muss sich die Aktion auch erst herumsprechen. Aber ich hoffe, dass es ins Rollen kommt und wir es zwei oder drei Mal im Jahr veranstalten können. Zu festen Terminen vielleicht.“

Denn nicht zuletzt bringt die Aktion auch Bewegung in die Dörfer. Bis aus Seelow kamen Leute, um sich an den Ständen vor den Haustüren umgucken zu können. „Wir haben davon in der Zeitung gelesen und finden es eine tolle Aktion“, sagte ein Ehepaar, das an den Ständen stöberte. „Die Hemmschwelle ist hier natürlich auch viel geringer als auf dem Trödelmarkt“, weiß Heidi Leppin. „Hier nehmen die Besucher vielleicht auch ein Teil mehr mit.“(nv)