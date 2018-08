CDU-Streit um Koalition mit Linken

Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Wird die CDU in den ostdeutschen Bundesländern künftig auch Regierungsbündnisse mit den Linken eingehen? Ausgerechnet ein CDU-Regierungschef aus einem der alten Bundesländer hat jetzt eine Debatte über diese Frage ausgelöst.

„Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein. Wenn da vernünftige Menschen in der Linkspartei am Werk sind, vertut man sich nichts damit, nach vernünftigen Lösungen zu suchen.“

Mit diesen Sätzen, die er am Wochenende in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ äußerte, hat der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther in seiner Partei – der CDU – eine heftige Debatte provoziert. Hintergrund ist, dass in genau einem Jahr in drei der östlichen Bundesländern – Brandenburg, Sachsen und Thüringen – neue Parlamente gewählt werden. Und nach jetzigen Umfragen dürften die bisherigen Regierungskoalitionen dort kaum in der gleichen Form bestehen bleiben.

Brandenburgs CDU etwa will erstmals seit 1990 stärkste Partei werden und den künftigen Regierungschef in Potsdam stellen. Der Landes-CDU-Chef Ingo Senftleben hat bereits mehrfach angekündigt, dass er nach der Landtagswahl auch mit der AfD und den Linken sprechen werde, aber bisher nur eine Koalition mit der AfD so gut wie ausgeschlossen.

Freilich reichten die Reaktionen auf Günthers Vorstoß in der eigenen Partei von kühler Distanz bis zu Fassungslosigkeit. „Wir lehnen eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD weiterhin klar ab“, erklärte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Anfrage knapp. Es reiche nicht, wenn da der eine oder andere pragmatische Kopf bei der Linken dabei sei, fügte sie hinzu.

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der sich im kommenden Jahr erstmals in dieser Funktion den Wählern stellen muss, lehnte eine Koalition mit der Linken strikt ab. „Die Positionen sind unvereinbar“, schrieb er auf Facebook und Twitter. In Sachsen liegt die SPD, mit der die CDU bisher koaliert, in Umfragen allerdings nur auf Platz vier – noch hinter der AfD und den Linken.

Auch von der Linken selbst kamen eher skeptische Reaktionen. Einer ihrer beiden Fraktionschefs im Bundestag, Dietmar Bartsch, erkärte: „Demokratische Parteien müssen prinzipiell gesprächsbereit sein, aber Union und Linke trennen in zentralen Fragen politische Welten“. Die Linke werde in allen Wahlkämpfen die grundsätzlichen Unterschiede zur CDU deutlich sichtbar machen, fügte er hinzu.

Der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich meinte, „Teile der CDU scheinen völlig die politische Orientierung zu verlieren“. In Bayern wird am 14. Oktober gewählt – allerdings ist die CSU einer Koalition mit der Linken unverdächtig.