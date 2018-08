Allerlei zu hören auf dem Dorffest

Margrit Meier

Gielsdorf (MOZ) Wer sich zu Feiern auf die Dörfer begibt, der kann allerlei erfahren. Über Zugezogene etwa, die die Nase rümpfen, wenn es auf dem Dorf mal nach Gülle riecht. Oder über Stephan Kurras. „Der hat meiner Mutter Margrit zur Silberhochzeit einen Sitz am Hanomag-Trecker befestigt und sie damit zum Gottesdienst gefahren“, erzählt lachend Sohnemann Guido.

Man hört von fleißigen Köchen. Die haben irgendwann einen Versuch gewagt, etwas anderes zu kochen, als die so beliebte Erbsensuppe. „Wir machen das nie, nie wieder“, versprach grinsend Gunter Dräger, der mit Sven Peters die vielen Hungrigen mit ordentlich was auf den Teller versorgte.

Wer zuhörte, als Ortsvorsteher Günter Sparchholz und der Kämmerer der Stadt Altlandsberg, Carl Grünheid, zur Eröffnung sprachen, der hörte etwas von einer Party, einem Lob und leiser Kritik. Es geht um den endlich gebauten Radweg nach Strausberg, der Ende September offiziell übergeben werden soll. Die Radwegbauer waren so schnell, dass die Bitumenmaschine für den Straßenbelag rund um die neue Verkehrsinsel noch woanders gebunden ist. Die Radler schert es wenig, sie fahren schon vergnügt. Das freut den Kämmerer, der daran erinnerte, dass es gelungen sei, nur zehn Prozent der Kosten zu tragen. Dieses Modell, die Stadt geht planerisch und finanziell in Vorleistung, wird nun auch den Lückenschluss zwischen Fredersdorf-Nord und Altlandsberg bringen. Bürgermeister Arno Jaeschke habe bei den privaten Landeigentümern geklingelt und habe sie überzeugen können, Land herzugeben für den Radweg, den so viele brauchen. Von Strausberger Seite gab es da wohl eher Bedenken als Engagement.

Ein Pyrotechniker sei noch erwähnt, der mit Sinn und Verstand agierte und auf seine Einnahmen verzichte. „Genau in dem Augenblick, als ich ihm absagen wollte, rief er an und meinte, es sei viel trocken. Guter Mann“, lobte Sparchholz.