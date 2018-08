Erinnerung an Jugendstreiche

René Matschkowiak

Kliestow „Es ist doch eine Freude, dass wir dieses Fest gemeinsam feiern können“, sagte Pfarrerin Gabriele Neumann am Sonntagnachmittag in Kliestow in illustrer Runde, nachdem die Kirchenglocken verhallt waren. Dreizehn zumeist Frankfurter, Kliestower oder Booßener standen mindestens 50 Jahre nach ihrer Konfirmation noch einmal im Mittelpunkt eines Gottesdienstes. „Durchaus gelungen“, fand Günter Sauer, vor allem den ökumenischen Männerchor.

An seine Konfirmation im Jahre 1965 ist nicht viel – bis auf das Datum – in Erinnerung geblieben, meint er lachend. „Außer, dass wir vorher immer zum Unterricht mussten und durchaus auch mal den Pfarrer geärgert haben“, Jugendstreiche eben, so der Kliestower, der seinem Dorf immer treu geblieben ist. „Bei uns mussten sich die Eltern entscheiden, ob Jugendweihe oder Konfirmation, später konnte man beides machen.“

„Insgesamt haben wir 25 Konfirmanden aus den Jahren 1957 bis 1967 eingeladen“, sagte Hannelore Kompa von der Kliestower Kirchengemeinde. Zugesagt hatte gut die Hälfte, freute sie sich. Für die goldenen Konfirmanden und ihre Partnern gab es im Anschluss Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus.(rmk)