Einbrecher wollten ins Speiselager

Christian Schönberg

Rheinsberg (MOZ) Mit gleich zwei Einbrüchen in Rheinsberg ist die Polizei derzeit beschäftigt. Beide Taten sollen sich in der Nacht zu Freitag zugetragen haben.

Zum einen geht es um die Musikakademie am Schloss. Dort soll zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, ein Fenster aufgehebelt worden sein. Dadurch verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu den Räumen. „Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Laptop entwendet“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kriminalpolizei hat vor Ort verschiedene Spuren sichern können. Der Gesamtschaden wird auf 550 Eurogeschätzt.

Außerdem trieben sich Einbrecher auf einem Fahrgastschiff herum. In diesem Fall grenzt die Polizei die Tatzeit mit Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 5 Uhr, ein. Dort war die Eingangstür aufgehebelt worden. Das Schiff lag auf dem Grienericksee an einem Steg. Die Spuren deuteten darauf hin, dass die Täter versuchten, in den Raum zu gelangen, in dem Getränke und Speisen lagerten. „Das gelang ihnen jedoch nicht“, so die Polizei. Auch dort wurden Spuren gesichert. Der entstandene Schaden liegt bei 2 000 Euro.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bei der Polizei unter 03391 3540.(crs)