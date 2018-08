Am Hafen gab’s ordentlich was auf die Ohren

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Nur einen Katzensprung vom Havelufer entfernt gab es für die Hennigsdorfer am Sonnabend wieder ordentlich was auf die Ohren. Mit harten Gitarrenriffs, aber auch sanfteren Tönen, hat sich Rock am Hafen zu einer festen Größe unter den Musikveranstaltungen der Region entwickelt.

Bereits zum 14. Mal brachte das kostenlose Open-Air-Konzert Huntderte Besucher zum rhythmischen Kopfnicken und sogar ekstatischen Tanzen. Doch keines dieser Feste war bisher wie das vorherige. Mit N.Active.P und Silence is Betrayal haben die Veranstalter dieses Jahr wieder zwei neue Bands mit ins Boot geholt. Beide Gruppen sind in Berlin zu Hause. Mit den Jahren ist die Musikerinitiative, deren Mitglieder das kleine Festival ehrenamtlich organisieren und zusammen mit der Stadt ausrichten, von der ursprünglichen Idee abgewichen, hauptsächlich Hennigsdorfer Musikern eine Bühne zu bieten. „Bei Rock am Hafen haben sich anfangs die Gruppen präsentiert, die regelmäßig im alten Bandhaus am Bahndamm geprobt haben“, erklärt André Meyer von der Initiative. Nachdem das Bandhaus abgerissen wurde, brach damit auch der eigentliche Veranstaltungsort am Hafen weg. 2012 wurde die Bühne für das Festival dann zum ersten Mal auf der Wiese an der Havelbrücke aufgestellt.

Seitdem spricht Rock am Hafen ein noch breiteres Publikum an – von Familien mit Kindern bis hin zu Rentnerpaaren. Die mobile Jugendarbeit der Stadt lockte die jüngsten Besucher mit verschiedenen Spielen und einem Kickertisch an ihren Stand. In lockeren Gesprächen haben die Mitarbeiter der Pur und des Jugendclubs Conny Island die Gäste über ihre Angebote informiert. An weiteren Ständen konnten sind die Gäste mit Leckereien wie Crêpes, Knoblauchbaguette oder Spanferkel verköstigen.

Rock am Hafen spricht nicht nur jedes Jahr mehr Besucher, sondern auch mehr Musiker an. „Wir haben dieses Mal viele Anfragen bekommen“, berichtet André Meyer. „Aber wir haben auch selbst bei Bands angefragt, die uns gefallen und die Abwechslung ins Programm bringen“, erklärt der 28-Jährige weiter. Neben den neu gewonnenen Gruppen N.Active.P und Silence is Betrayal waren dieses Jahr erneut Convolt aus Oranienburg, Venterra aus Berlin und Call of Acheron aus Wilhelmshaven mit dabei. Einem aus Hennigsdorf stammendem Bandmitglied ist der Besuch von der Nordsee zu verdanken.

Den Auftakt lieferte jedoch der Singer-Songwriter Dimes ab, bekannt aus der Hennigsdorfer Combo Gruppenzwang Entertainment. „Ich mache eigentlich gar keine Rockmusik. Meine Songs haben viele Einflüsse aus Pop und Hip-Hop“, erklärt der 29-Jährige, der seine deutschen Texte selber schreibt. Seit drei Jahren lebt und arbeitet er in Berlin, wo er auch seine Musikerlaufbahn voranbringen will. „Berlin pulsiert mehr, Hennigsdorf schläft mehr“, sagt er. Dennoch fühlt sich Dimes, der seinen bürgerlichen Namen lieber für sich behalten möchte, sehr mit seiner Heimatstadt verbunden. „In Rock am Hafen steckt so viel Herzblut, deshalb komme ich gerne hier her“, sagt der Musiker, der kommendes Jahr seine zweite EP veröffentlichen möchte.