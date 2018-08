6880 Besucher erleben spektakuläres Programm

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) 6800 Besucher kamen am Sonnabend zur Oranienburger Schlossparknacht und erlebten ein abwechslungsreiches und stellenweise spektakuläres Programm. Wegen der Trockenheit gab es diesmal statt eines Feuerwerks erstmals eine Lasershow.

Nach der verregneten Schlossparknacht vor einem Jahr war das Wetter dank Hitzepause diesmal top. Nur wenige Regentropfen gab es am frühen Abend. Sie sorgten für einen Regenbogen am Himmel, der zum leuchtenden Auftakt zu einer fröhlichen und strahlenden Nacht wurde.

„Die Chemie zwischen Publikum und Künstlern stimmte“, freute sich Jürgen Höhn, Geschäftsführer des Veranstalters, der städtischen Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO. Das Programm habe für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas geboten, es habe fast ausschließlich positive Reaktionen gegeben. Während auf den großen Bühnen am Vierseithof und an der Orangerie ein großes Publikum vom Comedy-Duo Die Buschs, der beliebten Coverband Right Now, den glamourösen Red Show Boys, The Be4tles und den wilden Artistokraten unterhalten wurde, gab es dazwischen Platz zum Träumen und Staunen. Die Gartenzimmer waren stimmungsvoll beleuchtet, dazu gab es Ruhe und leise Klänge. Die Silent Disco auf der Wiese mitten im Park vereinte Liebhaber von Rock, Pop und Klassik auf einer einzigen Tanzenfläche. 150 Leute tanzten zur Musik, die aus Kopfhörern kam, auf Rasen unter einer Discokugel. Immer wieder war der Wunsch nach einer Wiederholung zu hören. Laut wurde es in der stillen Disco, als im Pop- und Schlagerkanal Helene Fischer lief und ein Teil der Menge „Atemlos“ mitsang.

Der größte Unterschied zu vorherigen Schlossparknächten war der Verzicht auf das Höhenfeuerwerk zum Abschluss. Wegen Trockenheit und Feuergefahr gab es stattdessen vor Mitternacht eine achtminütige und weithin sichtbare Lasershow mit Musik.

Schon um 8 Uhr begann am Sonntag das große Aufräumen. Die Schlossparkgärtner sorgten für die Wiederherstellung plattgetretener Rabatten.(Seite 2)