Schaf in Schwanow gerissen

Christian Schönberg

Schwanow (MOZ) Im Rheinsberger Ortsteil Schwanow hat in der Nacht zu Sonntag mutmaßlich ein Wolf zugeschlagen. Der Tierhalter René Vögler muss nun den Verlust eines trächtigen Schafweibchens beklagen.

Die Zibbe lag am Morgen, komplett ausgeweidet, tot auf der Koppel. Der Beutegreifer muss aus dem Wald über das weite, abgemähte Feld hinter dem Grundstück des Schwanowers gekommen und durch den Zaun gekrochen sein. Darauf deuten Spuren hin, die Vögler am Sonntagvormittag dem RA vor Ort zeigte: „Ich habe mich heute Morgen noch gewundert, warum die Schafe so laut bläken“, sagte er. Beim Gang auf die Koppel dann der Schock, dass eines seiner drei Tiere gerissen wurde. Die anderen beiden konnten sich augenscheinlich in Sicherheit bringen. Offenbar handelte es sich um ein einzelnes Raubtier.

Vögler will nun seine Schafe grundsätzlich die Nacht im Stall einsperren. „Aber ob mir das heute Abend gelingt, weiß ich gar nicht“, sagte er mit Blick auf die am Vormittag noch sehr verängstigt wirkenden zwei übrigen Schafe. „Normalerweise sind sie handzahm.“ Jetzt rennen sie aber in weiten Bögen davon.

Laut Vögler sind erst vor wenigen Jahren drei Schafe in Braunsberg gerissen worden. Besondere Sicherungsmaßnahmen im Zaun hat er nicht. Er gehört nicht zu denen, die kommerziell Schafe halten und für Schutzmaßnahmen Förderung erhalten können. „Ich habe sie ja nur, damit das Gras kurz gehalten wird“, sagte er. Schließlich habe er ein großes Grundstück, dessen Bewuchs die Vierbeiner optimal mähen. Vögler bestellte noch für den Sonntag einen Wolfssachverständigen ein, der sich den mit einer Folie abgedeckten Kadaver ansah und Proben entnahm. Anhand derer soll dann untersucht werden, ob es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat. Spuren auf dem Feld deuteten darauf hin.

In Ostprignitz-Ruppin ist 2008 ein Wolf im Sperrgebiet der Kyritz-Ruppiner Heide nachgewiesen worden. Vor zwei Jahren tauchte das erste Rudel mit mehreren Wolfswelpen dort auf.