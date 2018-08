Staatsanwaltschaft fordert mehrjährige Haftstrafe

dpa

Cottbus (dpa) Eine schreckliche Tat ereignete sich vor fünf Jahren in einer Familie im Spreewald: Der Sohn attackierte mit einem Messer Mutter, Stiefvater und Halbbruder, wie er vor Gericht zugab. Ging es um das „Ausradieren einer inneren Belastung“, wie ein Sachverständiger meinte?

Im Prozess gegen einen 30-Jährigen wegen eines Messerangriffs auf Mutter, Stiefvater und Halbbruder im Spreewald fordert die Staatsanwaltschaft eine mehrjährige Haftstrafe - die Verteidigung dagegen eine Bewährungsstrafe. Die Anklagebehörde plädierte am Montag vor dem Landgericht Cottbus wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in minder schweren Fällen auf dreieinhalb Jahre Gefängnis, wovon sechs Monate wegen der bereits länger zurückliegenden Tatzeit als verbüßt angesehen werden sollen.

Dem angeklagten Deutschen wird vorgeworfen, vor fünf Jahren im Wohnhaus der Eltern in Werben (Spree-Neiße) die eigene Familie attackiert zu haben, um sie zu töten. Die drei Opfer überlebten die Messerstiche. Die Staatsanwaltschaft geht auch davon aus, dass der studierte Mediziner vorhatte, sich nach der Attacke selbst umzubringen. Er erlitt dabei Verletzungen. Der Angeklagte hatte den Messerangriff zum Prozessauftakt Ende Juni zugegeben.

Die Verteidigung machte in ihrem Plädoyer am Montag deutlich, dass sie anders als die Staatsanwaltschaft nur von gefährlicher Körperverletzung in minder schweren Fällen ausgeht. Sein Mandant sei während des Tatverlaufs von der Tötungsabsicht zurückgetreten, betonte der Verteidiger. Er habe von seinen Opfern abgelassen - in dem Bewusstsein, dass sie lebten. Die Verteidigung forderte, eine Bewährungsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren zu verhängen. Ins Feld führte der Anwalt auch, dass sein Mandant seit der Tat im Sommer 2013 Therapien gemacht und an sich gearbeitet habe. Das Landgericht Cottbus will das Urteil am Donnerstag (16. August, 13.00 Uhr) verkünden.

Dass die Staatsanwaltschaft von minder schweren Fällen ausgeht - bei der Strafbemessung kann dann der Strafrahmen nach unten verschoben werden - geht auf die Einschätzung eines Sachverständigen zurück. Der Gutachter hob in der Verhandlung am Montag hervor, dass er bei dem Angeklagten von verminderter Schuldfähigkeit und von einer Affekttat ausgehe. Die Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit sei vermindert gewesen. Eine schwere Depression oder eine Persönlichkeitsstörung schloss der Sachverständige aus, er sieht vielmehr eine Anpassungsstörung beim Angeklagten bezogen auf den Tatzeitraum.

Der Sachverständige ging länger auf die Familienverhältnisse ein. Der Beschuldigte habe gegenüber seiner Mutter, die ständig mit dem Stiefvater Streit gehabt habe, große Loyalität verspürt. Auch habe er sich für seinen Halbbruder verantwortlich gefühlt. Zum Tatzeitpunkt lebte der Angeklagte nicht mehr im Elternhaus, sondern an seinem Studienort. Streit zwischen den Eltern habe das Zusammenleben der Vorjahre geprägt und den Beschuldigten belastet. Er sei bemüht gewesen, seiner Mutter alles recht zu machen. Zugleich habe er ein Gefühl von eigener Unzulänglichkeit verspürt. Der Angeklagte, der überlegt und ruhig im Gerichtssaal wirkte, hatte zum Prozessauftakt auch von einer belastenden Familiensituation gesprochen.

Dem Messerangriff in frühen Morgenstunden soll laut Staatsanwaltschaft wieder ein Streit der Eltern vorangegangen sein. Danach habe die Mutter ihrem Sohn, der zu Besuch war, ihr Leid geklagt. Dann sei es zu der Tat gekommen. Das Fass sei übergelaufen - so bezeichneten sowohl Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung die Situation des Angeklagten. Der Sachverständige beschrieb den Gemütszustand als Verlangen des „Ausradierens einer inneren Belastung“.