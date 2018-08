Schlägerei am Hennigsdorfer Bahnhof

Burkhard Keeve

Hennigsdorf (MOZ) Zuerst schmissen sie sich Beleidigungen an den Kopf,dann flogen die Fäuste. In Hennigsdorf musste die Bundespolizei kurz nach Mitternacht am Sonntag wegen einer Schlägerei am Bahnhof Hennigsdorf einschreiten.

Die Beamten hatten laute Schreie aus einer Unterführung des Bahnhofs gehört. Wie sich herausstellte, hatte es zunächst einen Streit zwischen zwei Mitarbeitern des ansässigen Imbisses und zwei Gästen gegeben, die das Geschäft nach Aufforderung nicht verlassen wollten. Die Situation eskalierte, als der 19-jährige Imbissmitarbeiter einen 32-jährigen Gast zu Boden schlug und auf ihn eintrat.

Daraufhin warf der 32-Jährige einen Stuhl auf den 19-Jährigen und verletzte ihn an der Hand. Rettungssanitäter versorgten den im Gesicht verletzten 32-Jährigen und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der 19-jährige Imbissmitarbeiter lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort ab, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Sie leitete gegen die beiden Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.