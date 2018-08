Gegen Leitplanke geprallt

Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (MOZ) Am Montagvormittag wurden Rettungskräfte und Polizei alarmiert weil in der Nähe des Havelparks ein Auto in die Leitplanke der B5 gefahren sein sollte. Dies bestätigte sich vor Ort. Offenbar wegen eines Reifenplatzers verlor eine in Richtung Berlin fahrende 20-Jährige die Kontrolle über ihren Seat und prallte gegen Schutzleitplanke. Dabei wurde das Auto so beschädigt, dass es anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Auch die Leitplanke war auf einer Länge von 40 Meter komplett zerstört. Die junge Fahrerin war ansprechbar, erlitt aber durch den Aufprall Verletzungen, durch die sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Es entwickelte sich ein Rückstau, der teilweise bis an die Anschlussstelle Rohrbeck zurück reichte.