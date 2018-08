Hand in Hand zum paradiesischen Kleinod

Mlochia ist nicht mehr nur in Fernost, sondern auch in der Havelstadt zu finden, wie Anke-Domscheit-Berg bei ihrem Besuch feststellte. © Foto: age

Brandenburger Familien kommen ebenso gerne in den Havelgarten wie geflüchtete Menschen aus aller Welt, die hier eine sinnvolle Beschäftigung finden und gleichzeitig in den Kontakt mit ihren neuen Nachbarn kommen. Jeden Samstag wird sich deshalb zum freiwilligen Arbeitseinsatz getroffen. © Foto: age

Alexandra Gebhardt

Brandenburg. (MOZ) Wie ein Schatz versteckt, ganz unscheinbar und von Unwissenden kaum zu erkennen, versteckt sich hinter einem Garagenkomplex in der Flämingstraße, ein kleines grünes Paradies. Blühende Astern, ein aus Weide rankendes Tippie, Hochbeete, in denen leckeres Gemüse reift und in der Mitte eine Feuerstelle, die Platz für gemütliche Stunden bietet – dieses Kleinod inmitten des dicht bebauten Stadtteils Nord haben ehrenamtlich tätige Brandenburger zusammen mit geflüchteten Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt binnen der letzten zweieinhalb Jahre geschaffen, aus der einst städtischen und zugewachsenen Brache einen Nutz- und Wohlfühlgarten, der jedem offen steht, geschaffen.

„Unsere Idee war, ‚Neu-Brandenburgern’ eine sinnvolle Beschäftigung zu geben und sie dabei ganz ungezwungen in Kontakt mit ‚Alt-Brandenburgern’ zu bringen. Und so ist unter dem Motto ‚Wir machen das, wir schaffen das’ das Projekt, einen interkulturellen Garten anzulegen geboren, für den wir schon kurze Zeit später pachtfrei das Grundstück von der Stadt zur Verfügung bekommen haben. Seit dem ist der Havelgarten stetig gewachsen“, freut sich Monika Böhling-Fießlinger, eine der ehrenamtlichen Betreuerinnen, die seit der ersten Stunde dabei ist und weiß, mit wie viel Elan so mancher Hobbygärtner bei den samstäglichen Arbeitseinsätzen ab 11 Uhr dabei ist. Einer von ihnen ist Joseph Kheirabadi, der etwa jedes zweite Wochenende im Havelgarten anzutreffen ist und mit der Gießkanne bewaffnet, Wasser aus dem nebenan liegenden Silokanal bezieht, um das von Hitze geplagte Grün zu bewässern, ehe er sich daran macht, die Hohlpfähle der morsch gewordenen Blumenkübel zu reparieren. „Das mache ich besonders gerne, weil ich so etwas ähnliches in meiner Heimat gearbeitet habe“, erzählt der 49-Jährige. Doch auch anderer Orts wird fleißig Unkraut gezupft, Rasen gemäht und die reifen Tomaten geerntet, die man sich dann gemeinsam schmecken lässt – jeder tut das, worauf er Lust hat und gerne tut.

„Es ist wirklich schön zu sehen, was die Gemeinschaft hier erbracht hat und wie friedlich Hand in Hand zusammengearbeitet wird“, zeigte sich auch die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg bei ihrem Besuch im Havelgarten während ihrer Sommertour begeistert. Sie hat einst selbst eine junge Frau aus Syrien mit ihren drei Töchtern bei sich aufgenommen, ihr einen Platz zum Gärtnern geboten und durchweg positive Erfahrungen gemacht. „Es gibt so viele Gewürze, etwa das Mlochia-Kraut, das ich erst durch sie kennengelernt habe. Auch hier ist es zu finden“, freut sich die gebürtige Premnitzerin, die Monika Böhling-Fießlinger und Gerlinde Zenkel beim Rundgang durch den Garten sogleich empfahl sich, um finanzielle Unterstützung durch den Fraktionsverein der Linken, der jährlich unkompliziert Gelder im Wert von rund 800.000 Euro an gemeinnützige Vereine und Organisationen vergibt, zu bewerben. „Solche tollen Projekte muss man einfach honorieren“, so die Politikerin abschließend.