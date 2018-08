Im Kampf ums ‚Obenbleiben’

Sarah Drefenstedt vom Fliegerklub Brandenburg e.V. und ihre Teampartnerin und Vereinskollegin Ines Ingelhardt sind die besten Segelfliegerpilotinnen Deutschlands in der Club-Klasse. Beide starten bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Australien. © Foto: geh

Erhard Herrmann

Brandenburg „Und dann wird, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.“ Es stimmt wohl, was Reinhard Mey in „Über den Wolken“ über die Faszination vom Fliegen besingt. Doch Fliegen, explizit das Segelfliegen, ist ebenso eine Wettkampfsportart. Hoch, weit und möglichst schnell, gepaart mit Konzentration, Präzision und Geschicklichkeit sind Eigenschaften, die beim Wettkampf in der Luft verlangt werden. Die Besten werden seit Donnerstag beim 12. Offenen Märkischen Vergleichsfliegen (OMV) ermittelt.

Das OMV ist ein Qualifikationswettbewerb für die deutschen Meisterschaften der Doppelsitzer und Clubklasse. Zudem können die Piloten wertvolle Punkte für die Segelflug-Bundesliga sammeln. Der Fliegerklub Brandenburg e.V. richtet den Wettbewerb auf seinem Gelände an der Mötzower Landstraße aus. Der Verein selbst fliegt seit 2009 erfolgreich in der 1. Segelflugbundesliga, wurde 2012 Deutscher Vizemeister. Die jeweiligen Tagesaufgaben des OMV werden als Racing Task und Assigned Area Task gestellt. Ziel ist es, bei einer Racing Task, eine Strecke mit festgelegten Wendepunkten, schnellst möglich abzufliegen. Bei der Assigned Area Task wird der Wendepunkt mit einem Radius von mehreren Kilometern umrahmt. Den Piloten wird zusätzlich eine Zeit gegeben, die sie mindestens fliegen müssen. Sie entscheiden, wie weit man in die jeweiligen Wendepunkte einfliegt, um die Zeit möglichst effektiv zu nutzten. Spektakulär geht es nach dem Briefing, am Start zu. Ähnlich wie auf einem Flugzeugträger starten die Segelflugzeuge im Minutentakt, gezogen von Propellermaschinen, in die Höhe.

Schnell muss es gehen, damit alle Starter möglichst die gleichen Bedingungen haben. Jetzt kommt es auf das Geschick der Flugzeugführer/innen an. Es beginnt der Kampf ums „Obenbleiben“. Dabei muss immer wieder neue Höhe getankt werden. „Hierzu hält man u.a. ständig Ausschau nach möglichen Aufwindgebieten. Durch geschickte Nutzung der Thermik ist es möglich viele Stunden in der Luft zu bleiben“, erklärte Sarah Drefenstedt vom Brandenburger Fliegerklub. Zusammen mit Ines Ingelhardt kann sie dem Treiben am Himmel gelassen zusehen und als Bodencrew aushelfen. Beide gehören zu den besten deutschen Segelfliegerinnen und sind quasi schon ganz oben angelangt. Sarah Drefenstedt ist die amtierende Deutsche Meisterin in der Club-Klasse, Ines Ingelhardt Deutsche Vizemeisterin. Sie bereiten sich nun auf einen Start bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Australien vor. Insgesamt starten auf dem Flugplatz in Mötzow 60 Teilnehmer, aus der ganzen Bundesrepublik an zehn geplanten Wertungstagen bis zum 18. August. Interessierte Besucher sind eingeladen, beim Starten am Vormittag und bei den Landungen am späten Nachmittag, dabei zu sein. Mehr Informationen: omv.fliegerklub-brandenburg.de.