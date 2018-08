Blutwäsche direkt am Krankenbett

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ein fester Trinkplan, bei dem selbst bei Hitze oft nicht mehr als 750 Milliliter am Tag zugeführt werden dürfen, dazu wöchentlich in der Regel drei Sitzungen über vier bis fünf Stunden am Dialysegerät – mit diesem strengen Alltag leben rund 120 bis 150 Havelstädter mit einer chronischen Nierenerkrankung, wobei körpereigene Gifte und Stoffe nicht mehr selbstständig abgebaut werden können und durch den Osmose-Prozess der Dialyse ‚ausgewaschen’ werden müssen. Die regelmäßige ambulante Versorgung dieser Patienten übernimmt dabei das Dialysezentrum in der Göttiner Straße unter Internist Gunter Noack, das bisher auch angefahren wurde, wenn Patienten des Städtischen Klinikums, die auf Grund eines Unfalls oder einer Erkrankung auf Station sind, auf die Blutwäsche angewiesen sind – was allein wöchentlich Transportkosten von rund 5.000 Euro bedeutete.

Eine immense Erleichterung für den Krankenhausbetrieb am Städtischen Klinikum bedeutet aus diesem Grund die in dieser Woche im Haus 1 in Betrieb genommene neue Dialysestation, die neun Plätze für nierenkranke Patienten während des Krankenhausaufenthalts bietet. Aufgeteilt sind sie in vier Räume mit jeweils zwei Geräten, hinzu kommt ein Raum, der zur Behandlung infektiöser Patienten zur Verfügung steht. Eine zusätzliche mobile Einheit ermöglicht außerdem die unkomplizierte Versorgung auf der Intensivstation. „Eine bessere und schonendere Versorgung wird so auch auf der ITS möglich. Generell ersparen wir unseren Patienten jedoch den beschwerlichen Weg ins Dialysezentrum Brandenburg oder Potsdam“, erklärt Prof. Daniel Patschan, der in diesem Zusammenhang gemeinsam mit Klinikchefin Gabriele Wolter eindrücklich betont, keinesfalls eine Konkurrenz zu den Kollegen in der ambulanten Versorgung aufbauen zu wollen.

Patschan selbst ist vor gut einem Jahr von Göttingen in die Havelstadt gezogen und hier mit dem Aufbau der neuen Dialysestation betraut worden, an deren Stelle vorher die Neurophysiologie für das Schlaflabor untergebracht war. Seit Mai wurde nun umgebaut, binnen zweier Monate entstanden im Obergeschoss die nötigen Behandlungszimmer samt diverser Schläuche und Anschlüsse, die aus dem technischen Bereich des Kellers das für die Dialyse speziell behandelte Wasser beziehen.

Ein riesiger 500-Liter-Tank, der sich automatisch auffüllt und das Wasser auf 95 Grad erhitzt, enthärtet und durch mehrere UV-Filter drückt, um alle Bakterien zu beseitigen, stellt dabei ausreichend Flüssigkeit bereit, die sodann über die geschlossenen Ringleitungen an die Blutwäschegegeräte gelangt. Verschiedene Maschinen sorgen außerdem automatisch nach den jeweiligen Vorhaben der behandelnden Ärzte dafür, dass Salz und andere für die Dialyse nötige Zusätze vorhanden sind.

Bei der Anschaffung der Fresenius Medical-Use-Maschinen hat das Städtische Klinikum auf das moderne Pay-Per-Use-System gesetzt, was bedeutet, dass für deren Nutzung lediglich eine Mietgebühr, gemessen an der Häufigkeit der Anwendungen, fällig wird. Kostenpunkt: Eine halbe Million Euro, was laut Torsten Langer, Pflegerischer Leiter der Station, jedoch weitaus günstiger sei, als die Anschaffung der Geräte. Der Umbau der Station selbst schlug zudem mit rund 85.000 Euro zu Buche.

Doch trotz allen Fortschritts in der Medizin: Dauerhaft ersetzen können auch die modernsten Maschinen eine funktionierende Niere nicht. „Im Durchschnitt leben Patienten zehn Jahre mit der Dialyse, mit einer Organtransplantation doppelt so lang. Allerdings gibt es leider zu wenige Spender“, konstatiert Patschan abschließend.