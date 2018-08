Jugendliebe in der Kulturkirche

Odin Tietsche

Neuruppin (MOZ) Mit dem Song „Jugendliebe” landete Ute Freudenberg den Superhit des Ostens. Fernsehzuschauer wählten ihren Song zum beliebtesten Ost-Hit aller Zeiten. Alle Fans dürfen sich am Sonnabend, 1. Dezember, auf eine Ausnahmesängerin freuen, die da angekommen ist, wo sie eigentlich schon lange hingehört: in die erste Riege der deutschsprachigen Sängerinnen. Ute Freudenberg wird dann gemeinsam mit ihrer Band auf der Bühne in der Kulturkirche Neuruppin stehen.

Dass Ute Freudenberg nicht nur von Nächstenliebe und Zivilcourage singen kann, sondern sie auch selbst lebt, zeigt ihr Engagement als Schirmherrin des Ronald McDonald Hauses Jena, das sie seit 1995 unter anderem mit alljährigen Benefizkonzerten unterstützt. Für ihren Einsatz wurde sie 2008 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Am 1. Dezember steht sie in der Neuruppiner Kulturkirche auf der Bühne, Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es unter 03391/2687.