Der Härtetest kommt erst heute

Hagen Bernard

Müllrose. Landesklasse-Vertreter Müllroser SV hat einen Test beim Kreisoberliga-Aufsteiger Pneumant Fürstenwalde mit 2:0 (2:0) gewonnen. Nach einer furiosen Anfangsphase der Gastgeber, als er mit Pressing die Gäste gehörig unter Druck setzte, fingen sich die Schlaubetaler nach etwa 20 Minuten. Sie hatten fortan bis zur Pause spielerische Vorteile und erzielten in dieser Phase auch ihre beiden Treffer.

In der 2. Halbzeit stellte MSV-Trainer Dirk Herrgoss vom 4-4-2 auf 3-5-2 um. Mit der Systemumstellung kamen seine Akteure jedoch nicht zurecht und die Fürstenwalder erspielten sich einige Torchancen. Torwart Philipp Reschke bewahrte sein Team einige Male vor dem Anschlusstreffer. Die Gäste besaßen zwei gute Konterchancen, vergaben jedoch. „Wäre es ein Punktspiel, dann hätte ich nach zehn Minuten wieder die alte Taktik angeordnet. Doch da es nur ein Testspiel ist, sollten die Spieler auch auf die Gefahr eines Gegentreffers so weiter spielen. Dazu sind Testspiele da, um etwas zu probieren. Leider war der Kreisoberligist noch nicht der richtige Gradmesser. Vielleicht ist es Landesligist Blau-Weiß Briesen bei uns am Dienstag ab 19 Uhr, allerdings verfüge ich dann auch nur über 13 oder 14 Spieler“, erklärt Dirk Herrgoss. (hb)

Müllroser SV: Philipp Reschke – Felix Hackel (46. Denny Heinze), René Franz, Eric-Gordan Kirchhoff, Elias Ponta – Lukas Gräber (46. Adolf Kampioni), Tobias Karge, Marc Beckmann, Tino Heering (5. Andreas Vierling) – Max Herrmann, Paul Herrmann

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (41.) Max Herrmann – Schiedsrichter: René Karge (Fürstenwalde)