Viel Lob für Frank Matthus

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Mit nicht enden wollendem Applaus ging am Sonntagabend nach der letzten Aufführung der Oper „Der Freischütz“ die diesjährige Spielzeit der Kammeroper Schloss Rheinsberg zu Ende. Rund 14 000 Gäste besuchten die Aufführungen, die Konzerte, Matineen und anderen Veranstaltungen des Festivals der jungen Opernsänger.

Im Anschluss an die Aufführung wurde der Künstlerische Direktor, Frank Matthus, von der Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Ulrike Gutheil, mit herzlichen Worten verabschiedet. Gutheil lobte die Arbeit von Matthus, der neue Akzente gesetzt und somit großen Anteil daran hatte, dass die Besucherzahlen gesteigert werden konnten.

Zu den Gründen der Neuausrichtung des zur Musikkultur Rheinsberg gGmbH gehörenden Kammeropern-Festivals sagte die Staatssekretärin kein Wort. Dafür kam während der Dankesrede aus dem Publikum die Frage, warum bei so viel Lob Matthus nicht bleiben dürfe. Auch darauf gab es keine Antwort. Doch dass die Ära von Frank Matthus enden muss, verstehen in Rheinsberg viele nicht.

Nachdem der Gründer des Kammeropernfestivals, Siegfried Matthus, vor vier Jahren als Künstlerischer Leiter aus Altersgründen zurückgetreten war, hatte sein Sohn Frank die Funktion übertragen bekommen. Das war nicht überall auf Zustimmung gestoßen. So gab es Kritik, dass die Stelle nicht ausgeschrieben wurde, was wohl im brandenburgischen Kulturministerium für ein Umdenken gesorgt hatte.

Es wurde überlegt, wie sich die Sache korrigieren ließe – mit dem Ergebnis, dass der auf drei Jahre abgeschlossene Vertrag mit Matthus Junior nicht verlängert werden sollte. Mittlerweile sind daraus doch vier Jahre geworden, in denen Frank Matthus als Künstlerischer Direktor dem Festival neue Impulse verliehen hat. Unter seiner Leitung wurden erfolgreich große Opern inszeniert. Mit „A Bad Man‘s life“ schuf er das Libretto für eine neuzeitliche moderne Oper und brachte diese zur Aufführung auf die Bühne.

Als im vorigen Jahr bekannt wurde, dass Frank Matthus gekündigt hatte, regte sich in Rheinsberg stiller Protest gegen die Entscheidung und Politik des Kulturministeriums. Es wurden Protestbriefe verfasst, und namhafte Persönlichkeiten aus der Opernszene brachten ihre Sorge zum Ausdruck, dass die Marke „Kammeroper Schloss Rheinsberg“ unter einer neuen Struktur Schaden erleiden könnte.

Diese Sorge teilen viele Rheinsberger und Menschen in der Region, die der Kammeroper freundschaftlich verbunden sind. Obwohl, ebenfalls ohne Ausschreibung, mit Georg Quander ein neuer Künstlerischer Leiter gefunden wurde, der künftig sowohl die Geschicke der Musikakademie als auch des Kammeropernfestivals leiten soll, wird von manchen bezweifelt, dass der 68-Jährige der Richtige für diese Aufgabe ist. So gibt es die Sorge, dass sowohl die Kammeroper, als auch die Musikakademie als „kulturelle Leuchttürme“ ihren guten Ruf verlieren könnten.

Doch die Messen scheinen gesungen: Heute wird Georg Quander in Potsdam sein Konzept und Programm für den Opernsommer 2019 vorstellen. für Matthus bleibt indes auch eine schöne Erinnerung an seine Zeit in Rheinsberg: „Es waren vier glückliche Sommer, die ich als Künstlerischer Direktor verbringen durfte. Ich bin mir mit dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern einig, dass es auch vier gute Jahre für Rheinsberg waren. Nun soll es inhaltliche Veränderungen geben. Das ist nicht falsch. Veränderungen kommen irgendwann zwangsläufig, sogar, wenn man sie nicht möchte“, sagte er am Sonntag. Auf der anschließenden Abschiedsfeier für die Sängerinnen und Sänger sowie das Team der Kammeroper gab es bewegende Momente. Neben Matthus wurde auch Ute Schindler, die langjährige Pressesprecherin des Festivals, herzlich verabschiedet. Der bisherige Künstlerische Leiter bedankte sich persönlich bei jedem einzelnen Mitarbeiter und wünschte sowohl den Sängern als auch den Orchestermitgliedern sowie dem Team der Kammeroper für die Zukunft alles Gute.