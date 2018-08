Fehlende Durchschlagskraft

Martin Ramos

Seelow Die Brandenburgliga-Fußballer von Victoria Seelow haben das letzte Testspiel vor dem anstehenden Pokalwochenende verloren. Gegen den Landesligisten FC Schwedt 02 hieß es am Ende 0:2 (0:0). Trotz Feldüberlegenheit und einem Chancenplus sprang kein eigener Treffer heraus.

Bereits zu Spielbeginn übernahmen die Seelower die Initiative und fanden sich häufig in der gegnerischen Hälfte wieder. Jevgenij Kosmacovs brachte die erste vielversprechende Flanke in den Strafraum, doch am langen Pfosten konnte Dawid Jankowski den Schwedter Keeper Bartosz Klonowski nicht überwinden (7.). Auch die Flanke, sieben Minuten später, von Piotr Siembida fand keinen Abnehmer.

Das Spiel der Victoria sah keinesfalls unattraktiv aus, bis auf die Abschlüsse. Sebastian Jankowski passte ins Sturmzentrum zu Marcel Georgi, der über die Abwehr lupfte, sein Schuss aber wurde abgeblockt (15.). Auch Nabiel Nasser scheiterte frei vor dem Tor. Nach klasse Pass in die Tiefe parierte Bartosz Klonowski zunächst, den Nachschuss setzte Nasser an den Pfosten und von da ins Aus (22.). Weitere Schüsse von Basti Jankowski (25.), Sebastian Lawrenz (29.) und Piotr Rymar (37.) fanden allesamt nicht den Weg ins Tor.

Dafür hätten die Schwedter vor der Pause in Führung gehen können: Ein Konter lief über Bartosz Latuszek, der den Ball nur zum besser postierten Marcin Lapinski hätte quer legen müssen, doch er dribbelte sich fest und verlor die Kugel (38.). Ansonsten gab es nur zwei Abschlüsse der Oderstädter, die von Philipp Ulrich und Latuszek weit neben den Kasten geschossen wurden (12., 26.).

In Halbzeit zwei investierte der FC Schwedt mehr für die Offensive. Kurz nach Wiederanpfiff ging ein Ulrich-Freistoß knapp am Pfosten vorbei (47.) und Latuszek traf mit dem Außenrist nur das Außennetz (49.). Für die Seelower blieb es auch weiterhin schwer einen Treffer zu erzielen. Rymar brachte eine scharfe Flanke in den Sechzehner, diese konnte Budzalek zwar erreichen, aber nicht entscheidend ins Tor befördern (55.).

Wie Tore gehen, zeigten dann die Schwedter: Nach Foul an Eshagh Bayani, zirkelte Latuszek den Freistoß in die obere Ecke zur 1:0-Führung (60.). Während Seelow weiterhin verzweifelt vor dem Tor scheiterte – Kosmacovs Freistoß landete in den Armen des Torhüters (65.), Basti Jankowski setzte einen Kopfball im Fünfmeterraum noch vorbei (66.) – schossen die Gäste das 2:0. Latuszek sah, dass der eingewechselte Artur Tumaszyk zu weit vor seinem Kasten stand, zog kurz nach der Mittellinie drauf und traf zum 0:2 (68.).

Auch bis zum Spielende wurde es nicht besser mit der Seelower Chancenverwertung. Schüsse wurden abgeblockt und Flanken kamen nicht an. So gab es am Ende der Testspielserie eine erneute Niederlage.

Seelows Trainer Peter Flaig: „Wir haben wieder etliche vielversprechende Chancen und schießen einfach keine Tore. Gerade in der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen. Schwedt hat gekämpft und gebissen. Das war für uns nochmal ein Augenöffner vor dem Pokalspiel gegen Ahrensfelde, die ähnlich tief stehen und auf Konter lauern werden. Die Spieler sind auf einem guten Fitnesslevel, nur gerade in solchen Spielen müssen wir mehr im Zweikampf tun. Da haben nicht alle den vollen Einsatz gezeigt.“

Schwedts Coach Tomasz Lapinski: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir abgewartet, auf Konter gelauert und wollten die Null hinten halten. Im zweiten Durchgang haben wir uns gute Möglichkeiten herausgespielt und Tore gemacht. Seelow hatte Pech, sie haben aber eine gute Mannschaft. Mit unserer Vorbereitung bin ich zufrieden, alle haben gut mitgearbeitet und wir wollen den Schwung nutzen, einen guten Start hinlegen und uns am Ende der Saison auch unter den ersten Drei platzieren.“

Victoria Seelow: Pavels Dorosevs (46.Artur Tumaszyk) – Dawid Jankowski, Sebastian Lawrenz, Jevgenij Kosmacovs, Piotr Siembida (46. Tobi Labes) – Piotr Rymar, Pawel Noga (46. Robert Budzalek) – Nabiel Nasser, Rick Drews (68. Till Schubert), SebastianJankowski (68. Anastasios Alexandropoulos) – Marcel Georgi (68. Dustin Berger)

FC Schwedt: Bartosz Klonowski – Lukasz Kargol, Radoslaw Stasiak, Matthias Liermann, Nico Hubich – Stephan Liermann, BartoszLatuszek – Manuel Fuchs, Marcel Freitag, Philipp Ulrich – Marcin Lapinski (46. Philipp Büchner)

Schiedsrichter: Robert Nitz (Seelow) – Zuschauer: 63