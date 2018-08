FSV Union weiter ohne Zählbares

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer vom FSV Union Fürstenwalde haben am Sonntagnachmittag den ersten Punktgewinn in der neuen Saison der Regionalliga Nordost erneut verpasst. Gegen den 1. FC Lok Leipzig stand in der heimischen Bonava-Arena trotz einer 1:0-Halbzeitführung am Ende ein 1:2.

Die vierte Niederlage im vierten Punktspiel spülte die Gastgeber sogar ganz ans Ende der Tabelle, denn sie sind die einzige Mannschaft ohne einen Punkt auf dem Konto. Diesen hätten sie sich aber auch gegen Lok Leipzig wieder verdient gehabt. Trainer André Meyer lässt sich jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn er zum vierten Mal auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hören musste, dass seine Mannschaft das gut gemacht habe – aber eben wieder nichts Zählbares eingefahren hat.

Den Gefühlszustand seines Teams zeige ein wiederkehrendes Bild, bei dem er den Spielern erneut die Tränen aus den Augen wischen musste. „Wir haben die richtige Philosophie, die Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt, besonders in der ersten Halbzeit“, erklärte der Trainer nach der überaus hektischen und zweikampfhart geführten Partie. „Einiges auf dem Platz war grenzwertig“, schickte Meyer in Richtung der Gäste hinterher.

So gab es denn auch wegen einer grob unsportlichen Schubserei nach einer Stunde die Rote Karte für den Leipziger Kevin Schulze. Die Gastgeber waren also gut 30 Minuten in Überzahl, konnten diese aber nicht nutzen. Im Gegenteil: Lok bekam neue Kräfte, erzielte durch Ryan Patrick Malone das 1:1 (73.), der einen fragwürdigen Foulelfmeter verwandelte, und sieben Minuten vor Ende durch Nils Gottschick den Siegtreffer. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte ließ er auf der linken Seite zwei Fürstenwalder stehen und traf aus 15 Metern in die Maschen. Den Rest der Zeit nahmen die Probstheidaer, mit dem Ex-Fürstenwalder Kemal Aticiin ihren Reihen („Es war ein großes Gefühl, wieder hier in der Arena zu spielen“), clever von der Uhr.

Wieder standen die Unioner , die eine Stunde lang wie der Sieger ausgesehen hatten, mit leeren Händen da. Bereits nach 14 Minuten waren sie erstmals in dieser Saison – inklusive der Testspiele – in Führung gegangen. Luca Schulz wurde im Strafraum gut angespielt und überwand den heraus laufenden Lok-Keeper Christopher Hanf geschickt mit einem Heber aus etwa 15 Metern.

Auch danach hatten die Gastgeber noch einige Chance, Tore sollten ihnen aber nicht mehr gelingen. „Die Rote Karte der Leipziger hat uns aus dem Konzept gebracht“, sagte André Meyer. „Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr unruhig gespielt und uns ärgerliche Fehler geleistet. Jetzt kommt für uns erst mal eine Ablenkung mit dem Landespokalspiel am Sonnabend bei Phönix Wildau – vielleicht gerade richtig.“

Lok-Trainer Heiko Scholz war „hoch zufrieden über die drei Punkte, aber nicht mit der Spielweise. Nach zwei Niederlagen standen wir unter Druck und wussten, dass die Fürstenwalder in den ersten drei Partien meist die bessere Mannschaft waren. Auch diesmal haben sie gut gestanden in einer Partie, die kein Fußball-Leckerbissen war. Doch ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie nach dem Platzverweis aufgetreten ist und noch den Sieg geholt hat.“

FSV Union Fürstenwalde: Paul Büchel – Filip Krstic, Burim Halili, Peter Köster (85. Bujar Sejdija) – Alexander Wuthe, Franz Hausdorf – Niklas Thiel, Ben Meyer – Benjamin Pratsler (75. Cihan Kahraman) – Luca Schulz,Lukas Stagge (64. Nils Stettin)

1. FC Lok Leipzig: Christopher Hanf –Markus Krug (71. Peter Misch), Robert Zickert, David Urban, Kevin Schulze – Maik Salewski, Ryan Patrick Malone, Lovro Sindik (60. Nils Gottschick) Matthias Steinborn – Kemal Atici (81. Nicky Adler), Paul Schinke

Schiedsrichter: Marko Wartmann (Großvargula) – Zuschauer: 725