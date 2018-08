Müller boxt sich in Titelkampfnähe

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Am Ende war der 80:71-Sieg des Eberswalder Profiboxers Rico Müller gegen den Namibier Bethuel Ushona im Weltergewicht eine klare Sache. Mit viel Disziplin und einer taktischen Meisterleistung ließ der Schützling von Trainer Michel Trabant nach acht Runden Titelträume erneut aufleben.

Mächtig nervös waren Rico Müller und sein direktes Umfeld vor dem Kampf, auch etliche der 300 Zuschauer in der Erich-Wünsch-Halle waren sich eines Sieges des Eberswalders nicht sicher. „Das wird eine ganz heiße Kiste“, sagte Matchmaker Charlie Podehl nachdenklich. Schließlich war 36-jährige Ushona vor einem Jahr noch Top-15 der Weltrangliste. Der 30-jährige Müller rangiert derzeit als bester Deutscher Weltergewichtler auf Platz 73 der Rangliste bei Boxrec und ist in den Top-15 des IBF zu finden. Aber Trainer Michel Trabant war sich zumindest sicher, dass man alles dafür getan hatte, dass Müller den Ring als Sieger verlassen würde. „Wir haben mit dem Bulgaren Alexi Christov einen Top-Sparringspartner geholt. Rico ist in Top-Form, hat sich da gezeigt“, sagte der Coach.

Junge Berliner Amateur-Boxer bestritten die Vorkämpfe, sichtlich angetan vom großen Publikum. Darunter waren auch genau diese Damen, je höher die Absätze – umso knapper die Röcke, und böse dreinschauende Muskelprotze, die klischeehaft bei einem Profi-Boxkampf vermutet werden. Aber der Großteil der Zuschauer waren Sportfans, wie der Eberswalder Bert Guntram. „Ich denke, dass ist die letzte Chance für Rico, wenn er in der Welt noch was reißen will“, schätzte er ein und traf damit wohl den Nagel auf den Kopf.

Nachdem der Syrierer Rodi Kasem, der am 23. November um den IBF-Intercontinental-Titel kämpfen will, leichtes Spiel mit Leo Tshula hatte (t.K.o. 2. Runde), wurde es laut. Ushona, der erst eine Dreiviertelstunde zuvor die Halle betreten hatte und von seiner K.-o.-Ansage zurücktrat, kam recht siegessicher in den Ring. Müller tat es ihm nach, einem spannenden Kampf stand nichts mehr im Weg.

Die ersten beiden Runden waren noch strittig. „Rico trifft härter, Ushona mehr“, lautete das kurze Statement von Ringsprecher „Gonzo“ Michael Behrendt. Kurz zuvor hatte der Berliner Ringrichter Mike Wissenbach erklärt, die Härte der Schläge ist entscheidend. Also Vorteil für den Eberswalder. Der ließ sich auch weiterhin nicht von Ushona in unkontrollierte Nah-Fights verwickelt, wartete geduldig auf seine Chance und nutzte die unbarmherzig. „So einen klugen Kampf habe ich noch nie von Rico gesehen“, sagte Behrendt während der Pause vor der vierten Runde. Diszipliniert zermürbte Müller seinen Gegner mit harten Treffern Runde für Runde, der jedes Mal darauf mit einem Lachen reagierte. Das Lachen verging ihm bis zum Ende nicht, aber der Sieger hieß verdient Rico Müller.

„Es klingt komisch, aber ich hätte es mir schwerer vorgestellt. Ab Runde vier wusste ich, dass ich ihn habe“, berichtete Müller nach dem Kampf. „Einen riesigen Anteil am Sieg gehört Michel, der hat genau die richtige Taktik gewählt“, fügte er in Richtung Trainer gewandt hinzu. Ein nicht absichtlicher Kopfstoß hatte den Eberswalder in der siebten Runde eine Verletzung an der linken Augenbraue zugefügt, aber der ließ sich davon nicht beirren. „Behindert hat es mich nicht.“

„Rico hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ich denke, das war ein großer Schritt in Richtung WM-Kampf, die nächsten Wochen werden da Gewissheit bringen“, sagte Trabant nach dem Kampf. Erwartet wird, dass sich Müller in der Weltrangliste nun einige Plätze nach vorn gearbeitet hat.