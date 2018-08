Bald mehr Platz für Autos am Bahnhof

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In eine Großbaustelle hat sich der Bahnhofsbereich in Zehdenick verwandelt. Laut Bauschild entsteht dort die Erweiterung einer „Verknüpfungsanlage“, landläufig besser bekannt als Park-and-Ride-Anlage. Neuerdings ist auch von einer Bike-und-Ride-Anlage die Rede, also der Abstellmöglichkeit für Fahrräder.

Weil die Kapazitäten schon lange nicht mehr ausreichen, begann die Stadt Zehdenick vor gut zwei Jahren mit den Planungen für eine Erweiterung der Anlage. Diese Planungen standen aber unter keinem guten Stern. Erst drohte die Zauneidechsen dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung zu machen, dann waren es Altlasten, die beseitigt werden mussten. Im Bereich der ehemaligen Gasanstalt stieß der Gutachter unter anderem auf einen alten Ölbehälter. Das legte den Verdacht nahe, dass es dort einmal eine Tankstelle gegeben haben muss. Ein größerer Bodenaustausch sei notwendig. Offenbar war der Behälter nirgendwo verzeichnet, weshalb ihn die Stadt bei den vorausgehenden Planungen nicht auf der Rechnung hatte. Rund 200 000 Euro mehr muss die Stadt für das Vorhaben ausgeben. Um das Vorhaben nicht zu gefährden, wurde im Februar dieses Jahres beschlossen, das größer angedachte Vorhaben zu teilen.

Die geplanten Parkplätze für Fahrräder und Autos werden zuerst gebaut, die Anbindung an den Steindammer Weg aber verschoben. Am Ausbauende einen provisorischen Wendehammer zu bauen, hielt Fachbereichsleiter Fred Graupmann für nicht notwendig. Der Wendehammer vor dem Bahnhof bleibe ja erhalten und müsse ausreichen. Nicht geklärt ist, wie Busse, die den geplanten Parkplatz nutzen, wieder aus der Sackgasse herausfinden.

Keine Zustimmung fand im Februar der Vorschlag des Abgeordneten Eberhardt Feige (FDP), auf eine Straßenverbindung zum Steindammer Weg gänzlich zu verzichten. „Da reicht auch ein Fahrradweg. Ich sehe keine Notwendigkeit für eine breite Straße“, so Feige. Doch das würde nicht passen zur Förderung des Vorhabens. Die Anbindung an die Innenstadt sei ein wichtiges Förderkriterium, machte Dahlenburg deutlich. Auch unter dem Aspekt, dass später die Brache am Steindammer Weg entwickelt werden könnte, sollte die Anbindung zum Bahnhof bestehen bleiben, gab der Abgeordnete Hartmut Leib (SPD) zu bedenken.