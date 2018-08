Sponsoren für Eisbahn und Karussells gesucht

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Während Strausberg unter der Hitze stöhnt, denkt Citymanagerin Judith Borau ans Schlittschuhlaufen. Sie steckt in den langfristigen Vorbereitungen des Strausberger Weihnachtsmarktes. Sie hat sich vorgenommen, die Strausberger mit einigen Neuerungen zu locken. „Eine Eislaufbahn wäre traumhaft“, sagt sie und hat schon recherchiert, wie man so etwas heranorganisiert. Aber einmal von den Kosten ganz abgesehen, stellt sich für eine Eislaufbahn – ob mit richtiger Eis- oder Kunststofffläche – die Platzfrage. Die Stelle sollte möglichst eben und waagerecht sein und natürlich zentral am Weihnachtsmarkt liegen. „Ich denke derzeit vor allem an den Platz vor dem alten Stadthaus“, sagt Judith Borau. Sie habe mit Neuenhagen gesprochen, wo man schon Erfahrungen mit einer Kunststoffbahn habe. Die sei im Preis günstiger und benötige auch nicht so viel Platz für die Nebenanlagen. Im Budget der Stadt für den Weihnachtsmarkt ist allerdings kein Posten für eine Eislaufbahn vorgesehen. Judith Borau sucht deshalb Sponsoren für einzelne Elemente des Marktes. Das Größte wäre sicher die Bahn. Dort könnte doch der Sponsor an der Bande für seine Firma werben, sagt die Citymanagerin. Sie hat auch schon Kontakt zur Werbegemeinschaft in Salzwedel aufgenommen, wie das dort funktioniert. Auch da steht über zwei Wochen, die dort der Weihnachtsmarkt dauert, eine Kunststoff-Eisbahn zum Vergnügen von Kindern und Erwachsenen. Sie will auch an gute Erfahrungen vom Vorjahr anknüpfen. Gelobt wurden die kleine Weihnachtsbahn und das Nostalgie-Karussell. „In diesem Jahr hätte ich gern zwei oder drei kleine Karussells auf dem Weihnachtsmarkt, die ziehen doch immer viele Familien mit kleinen Kindern an“, sagt sie. Aber: Auch für die Karussells braucht sie Sponsoren und vor allem Leute, die sie betreuen. Das geht durchaus zum gegenseitigen Vorteil: Wenn ein Verein das Karussell betreibt, könne er sich den Erlös in die Vereinskasse stecken. Er müsste nur einen Sponsor finden, der dem Strausberger Weihnachtsmarkt und dem Verein etwas Gutes tun wolle.

Im 40 000-Euro-Budget der Stadt für den Weihnachtsmarkt enthalten ist diesmal das Aufstellen der städtischen Provianthütte vor dem Whisky-Fachgeschäft in der Großen Straße, Ecke Müncheberger. „Für die suchen wir noch einen Betreiber“, sagt Judith Borau. Wenn sich also ein Gastronom beziehungsweise Koch berufen fühlt, kann er in der Adventszeit die Strausberger Shoppingkunden beköstigen und vermutlich ein gutes Geschäft machen. Dann wird unter Umständen auch eine neue Adventsbeleuchtung die Altstadt in weihnachtliche Stimmung hüllen. Judith Borau hat dazu schon in anderen Städten recherchiert. So hatte ein Anbieter von LED-Weihnachtsbeleuchtung nach Bremen eingeladen. Damit ließen sich sicher auch erheblich Stromkosten sparen.

Auf jeden Fall will die Citymanagerin früh auf die Geschäftsinhaber zugehen, um mit ihnen und dem Gewerbeverein Altstadt die Vorstellungen über den Weihnachtsmarkt vom 14. bis 16. Dezember zu besprechen. (js)