Stabile Grundstückspreise

In Eisenhüttenstadt gibt es zu wenige Baugrundstücke heißt es immer wieder. Doch dass die Nachfrage größer als das Angebot ist, schlägt sich nicht in den Preisen nieder. Das geht zumindest aus dem Preisspiegel der Bausparkasse LBS hervor. In Fürstenwalde legen die Preise dagegen zu.

Wer sich auf den einschlägigen Internetportalen für Immobilien und Baugrundstücke umtut, der wird, was Baugrundstücke anlangt, in Eisenhüttenstadt kaum fündig. Tatsächlich ist es ein Dauerthema in der Stahlstadt, dass Familien, die eine Parzelle für ein Eigenheim suchen, kaum oder nur wenig Angebot haben. Neue Wohngebiete, wie zum Beispiel das in der Fürstenberger Straße, sind deshalb relativ schnell belegt. Die Stadt überlegt, an anderer Stelle neue Flächen zu erschließen.

Das knappe Angebot hat aber nicht, wie man das in der Marktwirtschaft erwarten würde, die Folge, dass die Preise steigen. Schon der jährliche Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses des Landkreises sieht bei den Grundstückspreisen in Eisenhüttenstadt kaum oder gar keine Bewegung.

Die Beobachtung wird nun auch durch den Immobilien-Preisspiegel der Bausparkasse LBS unterstützt. Er basiert auf einer Umfrage unter den Immobilienvermittlern von LBS und Sparkasse und gibt einen Überblick über die Marktlage im Neubau und Bestand. Wie hoch oder gering da die Datenlage für Eisenhüttenstadt ist, wird nicht ausgeführt.

Das Ergebnis ist, dass seit Erhebungsbeginn vor zwei Jahren sich in Eisenhüttenstadt keine Veränderung ergeben hat. Die Preise bleiben stabil. Der Quadratmeterpreis für Baugrundstücke liegt zwischen 20 und 60 Euro, der häufigste Wert ist 50 Euro. Auch beim Verkauf von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen lässt sich in Eisenhüttenstadt keine Preissteigerung feststellen. Bei der Erschließung der Parzellen im Wohngebiet Fürstenberger Straße wurde Wert darauf gelegt, dass der Quadratmeterpreis nicht über 60 Euro liegt.

Wobei auch schon stabile Preise ein Wert sein können. In Eberswalde zum Beispiel haben die Grundstückspreise um neun Prozent nachgegeben, was allerdings für größere Städte in Brandenburg eher die Ausnahme ist. Und schon 60 Kilometer westlich entfernt ist eine ganz andere Dynamik im Markt zu verzeichnen. In Fürstenwalde sind neue Wohngebiete entstanden und es scheinen sich auch die Preise entwickelt zu haben. So liegt die Preissteigerung bei Baugrundstücken innerhalb eines Jahres bei 30 Prozent. Der am häufigst aufgerufene Quadratmeterpreis liegt bei 65 Euro, also 15 Euro mehr als in Eisenhüttenstadt. Auch bei den Eigenheimpreisen machen, legt man die LBS-Auswertung zugrunde, 60 Kilometer schon einen erheblichen Unterschied. Für Eigenheime – zugrunde gelegt wird mittlere bis gute Wohnlage, Wohnfläche zirka 120 Quadratmeter, inklusive Garage und ortsüblichem Grundstück – weist der Preisspiegel für Fürstenwalde einen häufigsten Wert in Höhe von 190 000 Euro auf, eine Preissteigerung von 41 Prozent innerhalb eines Jahres. Das ist die prozentual größte Veränderung im Land Brandenburg. In Frankfurt liegt der häufigste Wert bei 160 000 Euro, Eisenhüttenstadt deutlich darunter bei 115 000 Euro.

Um die mögliche Nachfrage nach Baugrundstücken zu sichern, hatte die Stadt damit begonnen für eine Abrissfläche im VII. Wohnkomplex an der Fischerstraße einen B-Plan zu erstellen. Für eine weitere Erschließung von Wohngebieten in Eisenhüttenstadt gibt es aber derzeit keine Planung, höchstens Ergänzungen zu bestehender Planungen.