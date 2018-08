Stadtpark-Weg erhält Namensschild

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Im Mai 2016 beschlossen die Stadtverordneten, dass der Hauptweg des Stadtparks Heideherr-Schultze-Weg heißen soll. Jetzt wurden sowohl das blaue Namensschild, als auch ein kleines, weißes Erklärungsschild am Laternenmast angebracht. Das teilte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling am Montag mit. „Christian Friedrich Schultze/ 1782-1845/ Tuchmacher, Heideherr (Forstverantwortlicher)/ legte ab 1836 den Fürstenwalder Stadtpark an“, ist auf der Tafel zu lesen.

Doch während die Anlage mit Rondell, Bänken und Springbrunnen heute gern von Spaziergängern genutzt wird, erntete sie in den Anfangsjahren reichlich Spott. Zeitgenossen des Rats- und Heideherren verunglimpften das Projekt als „Schultzes’ Unsinn“, da sie weder an großstädtischer Enge, noch an einem Mangel an Grün litten.

Das kleine Erklärungsschild ist nicht das erste und wird auch nicht das letzte sein. „Wir haben damit begonnen, als wir den Straßen in der Ketschendorfer Feldmark Frauennamen gaben“, erinnert Anne-Gret Trilling. Wenn künftig eine Straße beschildert werde, solle es gleich eine weiße Tafel mit dazu geben. „Fürstenwalde hat rund 380 Straßen, nicht alle sind erklärungsbedürftig“, sagt die Sprecherin. Auf etwa die Hälfte, schätzt sie, treffe dies aber zu. Über mehrere Jahre solle die Beschilderung erfolgen.