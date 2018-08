Saisonwechsel für die Schwimmer

Genießen den Sommer am Straussee und ihren Proviant: Martin Kaul und Sven Walter aus Berlin-Marzahn versorgen sich und die Kinder selbst, haben belegte Brötchen, Würstchen und Eier und Getränke mitgebracht. Und das notgedrungen, denn der Imbiss am Bootsverleih blieb diese Saison geschlossen. © Foto: Gerd Markert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) In einer Woche werden die Schulklassen wieder zum Schwimmunterricht ins Strausbad strömen. Dort ist über die Sommerferien viel passiert.

Wenn in den Sommerferien die Wasserratten ins Freibad strömen, herrscht in der Schwimmhalle an der Wriezener Straße keineswegs Ruhe. Der Betreiber beider Bäder, Fred Thaleiser, und seine Leute hatten in den Wochen alle Hände voll zu tun, um die reguläre Wartung durchzuziehen. „Sicherheit und Hygiene sind das A und O beim öffentlichen Badebetrieb“, erläutert Thaleiser, „da werden keine Abstriche gemacht, und das kostet auch ganz schön Geld.“ Muss er eigentlich immer 5000 Euro für die Wartung einplanen, kam er diesmal auf 9000 Euro. Viele Verschleißteile mussten gewechselt werden, Preise für Dienstleistungen und Ersatzteile sind gestiegen. Ein Kompressoraggregat war zu erneuern, ebenso der Dampfgenerator für die Dampfsauna. Beides zusammen mache 6000 Euro auf der Kostenliste aus. Darüber hinaus mussten 25 000 Euro für neue Dosieranlagen, die für Plansch-, Rutsch- und Tauchbecken notwendig wurden, investiert werden. „Das können wir nur in Abstimmung mit der Stadt machen, denn sie muss diese zusätzlichen Kosten als Eigentümerin der Halle ja tragen“, sagt Fred Thaleiser.

Ist alles normaler Verschleiß? Immerhin ist die Schwimmhalle vom DDR-Typ „Anklam“ 1970 erbaut worden. 1997 bis 99, also vor 20 Jahren schon, ist sie umfassend saniert und erweitert worden. Da kann schon mal etwas verschleißen. Fred Thaleiser wiegt den Kopf: „Natürlich muss man in so ein technisch komplexes Gebäude regelmäßig Geld reinstecken, um Funktionalität und Hygiene im vollen Umfang aufrechtzuerhalten. Aber wenn sich alle Besucher an die entsprechenden Regeln wie das Duschen vor dem Baden und die WC-Benutzung halten und pfleglich mit der Einrichtung umgehen würden, könnte man das schon an den Kosten spüren“, sagt der Schwimmhallenchef. Und abgenutzte oder kaputte Fliesen im Duschenbereich könne er eben nicht mit Fliesen aus dem Baumarkt ersetzen, da gebe es klare Vorgaben.

Im nächsten Jahr müssen die vier Filteranlagen im Strausbad saniert werden. Diese Aufträge erteilt die Stadt, sie müssen ausgeschrieben werden. Fred Thaleiser wird also in den nächsten Monaten mehrere Kostenvoranschläge einholen müssen. Bis zum Jahresende müsste die Firma „festgenagelt“ werden, damit die Arbeiten zu den geltenden Preisen erledigt werden.

Schon Anfang September will er sich um den Imbiss im Freibad kümmern. Dass der die ganze Sommersaison geschlossen war, hält er ebenso wie viele Strausberger und die Stadtverwaltung für ein großes Ärgernis. Ausgangspunkt war ein Wasserschaden vor einem Jahr, über den er nicht informiert war. Bauplaner Norbert Trenczek hat dann im Auftrag der Stadt den Holzbau begutachtet und die Standsicherheit des Mauerwerks als mangelhaft eingeschätzt, berichtet die zuständige Mitarbeiterin des Baufachbereichs Kerstin Zimmermann. Der dahinter befindliche Hang von der Seepromenade her hat wohl die Rückwand beschädigt. Er empfahl einen zeitnahen Rückbau.

Die Kommunikation zwischen Fred Thaleiser und seinem Pächter war wohl etwas gestört, denn das Protokoll einer Hygiene-kontrolle vom Frühjahr liegt ihm nicht vor. Der Vertrag ist nun zu Ende August gekündigt. Danach könne er sich im Bau erst einmal ein Bild von den Schäden machen: „Ich würde die Rückwand öffnen, um mal eine Bestandsaufnahme zu machen.“ Mit dem Fachbereich ist er übereingekommen, dass er noch in diesem Jahr entscheidet, wie weiter verfahren wird. „Er kann sagen, ob der Imbiss rückgebaut und ein neuer Kiosk errichtet werden soll oder ob eine Reparatur und Sanierung reichen“, sagt Kerstin Zimmermann, „für beide Varianten haben wir die Kosten als Bedarf für den Haushalt 2019 angemeldet.“

Von Rückbau will Fred Thaleiser erst mal nichts hören: „Abgerissen ist schnell, und wenn dann ein Leichtbau-Kiosk hingestellt wird, ist das für mich nicht die Lösung des Problems. Ich finde die Aufteilung der bebauten Fläche, wie sie jetzt ist, ideal, um Freibad-Gäste und Wanderer zu beköstigen sowie Boote zu verleihen.“ Wenn man das neu bauen wollte, müsste das geplant, ein Bauantrag gestellt, die Arbeiten ausgeschrieben werden. „Dann hätten wir unter Garantie keine Versorgung im nächsten Jahr, das aber ist mein Ziel.“ Für eine Rekonstruktion würde er nur die Materialkosten in Rechnung stellen. Die fachgerechte Ausführung traut er sich und seinen Leuten selbst zu.