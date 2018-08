Endloses Verwirrspiel

Berlin (MOZ) Das Verwirrspiel um den Islamisten Sami A. wird so schnell kein Ende haben. Denn juristisch wird mit allen verfügbaren Bandagen um seine Rückholung nach Deutschland beziehungsweise seine Abweisung gerungen. Selbst von einem Gang vors Verfassungsgericht war bereits die Rede.

Es mag bizarr erscheinen, wenn sich die ohnehin schon stark belasteten Gerichte mit der Rückholung eines als Gefährder eingestuften Mannes beschäftigen, dem danach durchaus erneut die zwangsweise Ausreise drohen kann. Denn bislang geht es in dem Tauziehen nur um das Eilverfahren gegen seine Abschiebung. Eine Entscheidung in der Hauptsache – also ob er grundsätzlich weiter Schutz in Deutschland beanspruchen darf – steht noch aus.

Dies ist ein Schauspiel, in dem es nicht so sehr um die Person Sami A. geht. Es geht darum, wie die deutsche Rechtsprechung funktioniert. Kosten oder Nützlichkeitserwägungen müssen ihr fremd sein, wenn sie das Recht ohne Ansehen von Rang und Person anwenden will. Dass Beobachter darüber zuweilen mit dem Kopf schütteln, wird sie verschmerzen können. Aber ein baldiges Ende des Hickhacks wäre wünschenswert. Immerhin dauert der Streit um seine Ausweisung bereits zwölf Jahre.