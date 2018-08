„Gipfelstürmer“ räumen in Bechlin ab

Eckhard Handke

Bechlin Auf der schwedischen Insel Gotland werden jährlich die offiziellen Kubb-Weltmeisterschaften ausgetragen, in Bechlin trafen sich am Sonnabend Mannschaften mit je zwei Spielern, um bei der siebten offenen Ruppiner Wikingerschach-Meisterschaft den regionalen Sieger zu ermitteln. Diesmal traten 35 Teams gegeneinander an, neben Ruppiner Mannschaften waren auch Teams aus Ludwigsburg, Hamburg und Berlin mit am Start.

Organisator Andreas Schulz vom Förderverein Dorfkirche hatte wieder alle Fäden in der Hand. Er gab auch lautstark per Tröte die Signale zum Anfang und Ende der Turnierdurchgänge. Schließlich sollten alle Teams – in anfangs acht Gruppen – rund um die Kirche gleichzeitig beginnen.

Einige Frauen und Männer hatten sich zum Wettkampf sogar in Kostüme gehüllt. Schließlich gibt es in Bechlin auch einen Pokal für das schönste oder originellste Kostüm. Besonders aufgefallen sind Conny Neumann und ihrer Tochter Michaela, die beide verkleidet als „Die Kubb-Cakes“ am Turnier teilnahmen. Dabei kamen die beiden Bechlinerinnen diesmal aber über Vorrunde nicht hinaus.

Das Spiel, das auch Wikingerkegeln genannt wird, findet immer mehr Fans. Seit 2002 gibt es auch in Deutschland eine Landesmeisterschaft, die „German Kubb Masters“ in Berlin. Das Spiel lässt sich auch gut am Strand, im Park oder im heimischen Garten austragen und ist schnell hergerichtet. Einfach ein fünf mal acht Meter großes Feld mit vier Eckpflöcken abstecken und schon kann das Zielwerfen beginnen. Zwei Teams versuchen die fünf Kubbs, das ist schwedisch für Holzklotz, des Gegners mit sechs Wurfhölzern zu Fall zu bringen. Der König, der in der Mitte steht, darf erst zum Schluss gestürzt werden. Der so genannte Königswurf, der beim Bechliner Turnier, wie auch in der Schweiz üblich, rückwärts durch die Beine erfolgen muss, ist immer lustig anzusehen.

Der Erlös des Turniers ist für den Erhalt der Bechliner Kirche bestimmt. Rund 700 Euro kamen laut Schulz diesmal zusammen. Für die Siegreichen gab es Pokale mit einem transparenten Lichtbild des Gotteshauses.

Diese Trophäe gewann das Titelverteidiger-Team „Gipfelstürmer“ aus Berlin. Es hatte sich in einem spannenden Finale gegen das Duo „Pitti & Platsch“ aus Bechlin durchgesetzt. Platz drei ging an das Team „CS Berlin“, das knapp gegen die Mannschaft „Kaminstudio II“ aus Fehrbellin gewann. Conny und Michaela Neumann waren mit ihren Wurftechniken vor rund 200 Zuschauern zwar nicht einmal in die Nähe des Finales gekommen. Als „Kubb-Cakes“ wurden sie dennoch Sieger in der Kategorie „Schönstes Outfit“, ganz knapp vor den „Super Plumber Brothers“ aus Hamburg und Bechlin.