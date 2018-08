Phillip Seidler siegt - „Ich liebe Freiwasser“

Matthias Haack

Neuruppin (MOZ) Das gab’s noch nie, dass ein Zehn-Kilometer-Schwimmer nach zwei Stunden vom Bollwerk aus gesichtet wurde. Bei der 18. Auflage des Neuruppiner Langstreckenschwimmens aber rieb sich die Wettkampfleitung die Augen: Phillip Seidler schlug nach 126 Minuten an. Sportredakteurunterhielt sich mit dem Wunderschwimmer, der aus Swakopmund (Namibia) angereist war.

„Das ist ein richtig herzlicher Sportler“, hatte Michael Zander von der Wasserwacht Vorfreude auf das Interview geweckt. „Der ist zur Siegerehrung nochmal hier“, sagte der Leiter inmitten des sechsstündigen Wettkampfes. Und wirklich, der 20-Jährige kam und wurde nicht nur mit einer Urkunde bedacht. Er nahm einen Pokal und eine metallische Statur von Theodor Fontane mit nach Afrika. „Im nächsten Jahr feiern wir den 200. Geburtstag von Fontane“, erklärte Peter Falkenberg von der Rennleitung.

Wie kommt es, Herr Seidler, dass Sie so gut Deutsch verstehen und sprechen?

Oma und Opa sind aus Deutschland. Meine Eltern sind in Namibia geboren, ich bin die zweite Generation. Deutsch spreche ich den ganzen Tag, außer mit den englischen Freunden, da rede ich natürlich Englisch. In den Staatsschulen haben wir Deutsch. Ich spreche also Deutsch, Englisch und Africans – das ist so wie Holländisch.

Sind Sie nur wegen des Neuruppiner Wettkampfes hier?

Ziel ist zu sehen, ob mein Trainingsprogramm anschlägt. Ich trainiere für die zehn Kilometer. Wir haben das Trainingsprogramm verändert. Das hier ist ein Testlauf gewesen: Wie fühlt man sich? Ende November will ich beim Bolt-Cup in Abu Dhabi dabei sein. Das ist ein sehr professionelles Event. Meine Eltern bringen sich riesig ein. Mein Vater suchte im Internet nach einem Wettkampf mit dieser Länge und fand Neuruppin.

Hat der Neuruppiner Wettkampf das gewünschte Ergebnis gebracht?

Das Training schlug an.

Hatten Sie eine Zielzeit?

Im Freiwasser herrschen immer andere Bedingungen, da setzt man sich wegen Wind und Welle keine Zeit. Heute hatten wir sehr viel Wind. Ich habe nicht viel um mich herum gesehen, dafür waren zu große Wellen. Ich muss sagen, es war eines meiner schwersten Zehn-Kilometer-Rennen, die ich je geschwommen bin im Freiwasser.