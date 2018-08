Verständnis fördern

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 13. August ist im Gedächtnis vieler Menschen in Deutschland vor allem mit dem Beginn des Mauerbaus verankert.

Jedes Jahr bietet das Datum besten Anlass, um der deutsch-deutschen Teilung zu gedenken und an das Leid der Opfer der SED-Diktatur zu erinnern – an das Schicksal der Mauertoten, deren Familien bis heute unter den Folgen des DDR-Grenzregimes leiden, oder an das Schicksal der zahlreichen Familien, die plötzlich getrennt voneinander leben mussten.

In vielen Orten – speziell in der Hauptstadt – sind inzwischen Gedenkorte entstanden, die die Erinnerung an die 28 Jahre währende Teilung auch außerhalb des offiziellen Gedenkens wach halten. Dieses Bestreben ist auch fast 30 Jahre nach dem Fall der Mauer unerlässlich.

Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn die Auseinandersetzung mit der Teilung sowohl in Ost als auch West noch breiter geführt werden würde. Speziell dieser Austausch kann das Verständnis füreinander fördern, das bis heute noch ausbaufähig ist.