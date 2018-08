Verärgert wegen Kita-Erweiterung

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Christel Stübe in Gransee hat nichts gegen Kinderlärm. Im Gegenteil. Der gehört für sie zum Alltag. Frau Stübe wohnt nämlich an der Straße des Friedens genau zwischen Siemens-Oberschule, Spielplatz und Kita Zwergenland. Die Granseerin sorgt sich aber, dass die Kita nach einer Erweiterung so groß werden könnte, dass sie aus ihrem Fenster auf eine Mauer blickt.

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten...“ Diese Worte von Walter Ulbricht, 1961 Staatsratsvorsitzender in der DDR, „schallen allen, die es damals selbst miterlebten, immer noch in den Ohren“, erinnert Christel Stübe. Ihre polemische Frage: „Ist es heute so viel anders als damals?“

19 Jahre ihres Rentnerdaseins lebe sie in Gransee in der Straße des Friedens 6 in einer kleinen Einraumwohnung, Ausblick zur Gartenseite. Als Naturliebhaberin genieße sie ihren kleinen Balkon, einst umgeben von einer idyllischen, dazugehöriger Außenanlage mit Wiese, Hecken, Blumen, Beeren- und anderen Sträuchern und Bäumen. Aber bereits der Bau des großen Spielplatzes im vergangenen Jahr habe diesen Genuss stark eingeschränkt, beklagt sie.

„Zur Krönung des Ganzen soll zukünftig genau gegenüber meiner einzigen Aussicht ein Flachgebäude für den Kindergarten gesetzt werden“, ärgert sie sich. Sie habe nichts gegen Kinder und Kinderlärm, aber bitte alles im Einklang mit Anwohnern und Natur, meint die Granseerin, die hinzufügt, bereits vor mehr als einem Jahr mit dem Amt und Verantwortlichen der Gewo Gransee über das Vorhaben gesprochen zu haben. „Und man hat mir versichert, wenn die Planung für das Kindergartengebäude erstellt wird, würde man mit mir sprechen.“ Doch nichts sei passiert, so Christel Stübe.

Das sei auch ganz normal, betont Roswitha Suckrow, Expertin für Bauvorhaben in der Granseer Amtsverwaltung. Denn bislang gebe es bei dem Projekt noch nichts Handfestes, Spruchreifes. „Wir befinden uns bei der Kita-Erweiterung tatsächlich noch immer in der Phase der Entwurfsplanung“, sagt die Amtsmitarbeiterin. Dass sich das gesamte Vorhaben zeitlich nach hinten verschoben hat, hänge auch mit der Fördermittel-Situation zusammen. „Die Bewilligung der Zuwendungen steht noch aus“, betont Roswitha Suckrow. Was bedeutet, dass das Vorhaben der Kita-Erweiterung für kommendes Jahr geplant werde. „Es kann also noch ein Weilchen dauern, bis es konkret wird“, fügt sie hinzu. Nicht unwichtig sei überdies, dass die Anwohnerin Mieterin der Gewo Gransee sei und sicher von der Wohnungsgesellschaft zu gegebener Zeit von den Plänen des Amtes zur Kita-Erweiterung – wenn sie dann vorliegen – informiert werde.

Das bestätigt Gewo-Geschäftsführerin Marion Schönberg. „Wenn das Vorhaben spruchreif ist, dann werden die Anwohner sicher von den Einzelheiten in Kenntnis gesetzt“, betont sie. Außerdem seien Ängste, wonach dort eine riesige Mauer als Begrenzung errichtet wird, unbegründet. „Das wird kein Riesenklotz, der alles verdeckt“, erklärt die Geschäftsführerin.

Unterdessen bestätigt Karin Schröder, in der Granseer Amtsverwaltung für Kitas und Schulen zuständig, dass die Erweiterung der Kita Zwergenland außerordentlich notwendig sei. Derzeit sei die Einrichtung mit 94,4 Prozent nahezu voll ausgelastet. „Und schon ab September ist mit der Vollauslastung wieder zu rechnen.“