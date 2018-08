„Wir Anlieger zahlen die Zeche“

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Für die Vollsperrung der Berliner Straße in Bad Freienwalde zahlen die Anlieger der Maltzanstraße die Zeche. Diese Auffassung vertritt Jürgen Schulze, der an der Straße wohnt und täglich beobachtet, wie die Autos und Lkw die bisher ruhige Straße beschädigen.

„Die Fahrbahn der Maltzanstraße besteht aus einem Fahrstreifen, befestigt mit größeren Lesesteinen und zwei Seitenstreifen aus kleineren Lesesteinen“, erklärt Jürgen Schulze. Bisher fuhren die Fahrzeuge hauptsächlich auf dem Fahrstreifen. „Mit Beginn der Vollsperrung passieren die Route täglich mehrere hundert Fahrzeuge in beiden Richtungen vom Moped bis zum mehr als 7,5 Tonnen schweren Lkw“, ergänzt er. Der Verkehr wickele sich früh ab 4 Uhr in Kolonnen ab. „Eilige Baufahrzeuge mit Werkzeug auf der Ladefläche und andere verleihen dem Spruch ,Klappern gehört zum Handwerk’ eine völlig neue Dimension“, so Jürgen Schulze.

Besonders Eilige überholen die Fahrzeugkolonnen, um festzustellen, dass dies nichts bringt, da im Gegenverkehr ebenfalls Kolonnen unterwegs sind. Das Ergebnis seien waghalsige Bremsmanöver Durch diese Krafteinwirkung, in Verbindung mit dem Straßengefälle, werde die nicht geeignete Straßenbefestigung talwärts gedrückt und verworfen. Es seien bereits jetzt erhebliche Schäden zu verzeichnen, so Schulze. An das Tempolimit von 30 km/h halte sich fast niemand. Er vermutet, dass die Reparatur der Schäden sehr teuer und den Anwohnern zur Last gelegt wird, obwohl sie nicht dafür verantwortlich seien. „Diese Schäden sind eine Folge der unzureichend vorbereiteten Baumaßnahme. Es ist unerklärlich, dass die für die Baumaßnahme Verantwortlichen für dieses Dilemma abgetaucht sind und bisher keine Lösung für dieses Problem haben“, so Schulze.

„Es ist der Wahnsinn, was hier täglich los ist“, schimpft Stefano Drescher, der an der Ecke Maltzan-/Fontanestraße wohnt. Eine tonnenschwere Betonpumpe nehme außer den hunderten Fahrzeugen täglich mehrfach den Weg über die Maltzanstraße. Immer wieder weichen Autos auf den neuen Gehweg entlang der Fontanestraße aus. Dieser sei bald kaputt gefahren, ist sich der Bad Freienwalder sicher.

„Reparaturarbeiten zahlt grundsätzlich die Stadt“, versichert Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) auf Anfrage. Die Stadt habe schätzen lassen, was ein Ausbau der Maltzanstraße kosten würde. „Die Kosten übersteigen deutlich unsere Leistungsfähigkeit“, sagt Lehmann. Mit der Verkehrsführung in der Berliner Straße gibt sich das Stadtoberhaupt nicht zufrieden. Sein Ziel sei, dass der Verkehr ab 17 Uhr – nach Ende der Bauarbeiten – durch eine Ampel geregelt, halbseitig an der Baustelle vorbei geführt wird. Die Stadt habe einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt.