Hochzeitsfeier während des Schlossfestes

Sophie Schade

Schwante (Sophie Schade) Grund zur Freude gab es am Wochenende im Schloss Schwante. Auf dem Schlossfest wurde die Liebe gefeiert. Schlossherr und Monbijou-Theater-Chef Christian Schulz und seine Herzdame Inga Antony gaben sich am Freitag das Ja-Wort auf dem Standesamt in Kremmen. Das Eheversprechen zelebrierten die beiden am Sonnabend gebührend im Rahmen des Schlossfestes, zu dem das gesamte Dorf eingeladen war.

Zahlreiche Gäste aus der Region folgten der Einladung und feierten ein rauschendes Fest voller Musik und Theater. Es war der zweite Akt der Festspiele im Schloss. Nachdem im ersten Akt voriges Jahr die Protagonisten in Harmonie vorgestellt wurden, musste im zweiten Akt nun die selbstironische Katastrophe folgen. Seit 2015 sind Christian Schulz und Inga Antony ein Paar. Seitdem hat sich die Braut, die in Ostfriesland aufgewachsen ist, bestens in der Region eingelebt. „Die Weitläufigkeit und die Ruhe, die man hier erlebt, haben einen sehr großen Reiz. Und der Sternenhimmel, den man am Abend bewundern kann, ist natürlich unschlagbar“, so die während des Gesprächs schon glücklich Vermählte.

Der Auftritt des Paares am Samstagabend war äußerst sehenswert: Auf Stute Polly kamen die beiden in den Innenhof des Schlosses geritten, sie in einem unkonventionellen, verträumten grünen Kleid und Blumenkranz im Haar – ganz wie eine Elfe aus einem Märchen –, er in Jeans und mit Cowboyhut.

Auch wenn es nicht zwingend den Anschein erweckte: Im Vordergrund stehen wollte das frisch vermählte Paar auf der Feier nicht. Vielmehr war beiden daran gelegen, ihren Gästen ein buntes, unterhaltsames Programm mit einer Mischung aus Theater und Musik zu bieten.

Für die Jüngsten wurde das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ als Einpersonenstück aufgeführt. Das Spreetonorchester schaffte mit Swing- und Jazzstücken stimmungsvolle Atmosphäre. Freibier und Glücksspiel durften später am Abend nicht fehlen. Und weil alle gerade eh schon in Feierlaune waren, folgte am Sonntag der dritte Teil des Schlossfestes mit serbischer Musik aus dem Kosovo im Schossinnenhof.