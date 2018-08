Sanitäranlagen und ein Fahrstuhl

Bauinspektion: In der „Schule am Wald“ in Worin zeigt Planer Bernd Redlich (m.) der Leiterin des Bauverwaltungsamtes des Kreises, Hannelore Weber und dem Beigeordneten Rainer Schinkel (v.r.) das Lüftungsgerät in der Zwischendecke. Links neben ihm Monique Voigt und Frank Hampel vom Kreis-Bauamt. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Worin/Seelow (MOZ) Der Landkreis hat auch diesmal die Sommerferien genutzt, um in seinen Schulen die Lern- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Der Beigeordnete Rainer Schinkel und die Leiterin des Liegenschafts- und Bauverwaltungsamtes Hannelore Weber machten sich am Montag ein Bild von den Bauarbeiten.

Von den rund 2,5 Millionen Euro, die der Landkreis in diesem Jahr in die Unterhaltung seiner Liegenschaften steckt, fließe „der Löwenanteil in die Schulen“, sagt Hannelore Weber. Als die Amtsleiterin am Montag Nachmittag mit Rainer Schinkel an der „Schule im Wald“ in Worin eintrifft, sind dort gerade die Maler aus der Seelower Firma Mielke am Werk: Sie renovieren die Küche, die zum Schuljahresbeginn wieder nutzbar sein soll. „Von dort aus haben wir die Leitungen für die neuen Sanitäranlagen verlegt“, erklärt Planer und Bauüberwacher Bernd Redlich.

Ende Mai haben die Arbeiten zum Um- und Ausbau zweier Räume im mittleren Geschoss der kreiseigenen Förderschule für geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche begonnen. Dort entstehen, links und rechts des Flures, jeweils Sanitäranlagen und ein Duschraum für Mädchen und Jungen. Sie sollen vor allem den Schülern aus der Werkstufe zugute kommen, erklärt Schulsachbearbeiterin Monique Voigt in Vertretung von Schulleiter Bernd Felgentreu. Der musste zur Schulleiterkonferenz des Landes.

Die älteren Schüler kämen von ihren Praktika, etwa auf dem Behlendorfer Pferdehof oder im Waldsieversdorfer Forstbetrieb, verschmutzt und verschwitzt zurück, erzählt Monique Voigt. Doch auch für die anderen Förderschüler, deren Zahl im neuen Schuljahr auf den neuen Rekord von 83 steigt, seien zusätzliche Sanitäranlagen wichtig.

Noch sind diese in den hell gefliesten Räumen nicht installiert. Doch das soll in dieser Woche erfolgen, sagt Bernd Redlich. Dass die Räume trotzdem noch nicht übergeben werden können, liege an den extra breiten, Rollstuhl-gerechten Türen, für die es einen Lieferengpass gab, wie der Planer erklärt.

Er zeigt auf ein Loch in der Zwischendecke. Dahinter ist ein Gerät zu sehen – das zentrale Deckenlüftungsgerät, das die Be- und Entlüftung in den Duschräumen regelt. Der Wärmeaustauscher darin werde zur Senkung der Energiekosten beitragen, kündigt der Planer an. Als Investitionskosten nennt er rund 120 000 Euro.

Die Bauhandwerker aus der Region leisten bei der Sanierung des 1974 erbauten Woriner Schulhauses einmal mehr sehr gute Arbeit, wissen die Besucher. Eine Zusatzleistung wird im Souterrain der Schule realisiert. Dort bekommen die jüngsten Schüler, die über den Haupteingang vom Schulhof ins Haus kommen, vier neue Handwaschbecken.

Weiter geht es nach Seelow, ans Gymnasium, wo die Vertreter des Landkreises von Hausmeister Maik Jachnow begrüßt werden. Hier nähert sich der Anbau eines Fahrstuhls dem Ende. „Wir haben etwa ein Jahr Verzug“, sagt Hannelore Weber. Es seien mehrere Anläufe nötig gewesen, um einen Fahrstuhlbauer zu finden. Seit Oktober vorigen Jahres wird gebaut. Nun ist der Fahrstuhl installiert, der vor allem für Rollstuhlfahrer wichtig ist. Im Herbst soll die 270 000-Euro-Investition in Betrieb gehen, weiß Rainer Schinkel.