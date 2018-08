Mehr gute als schlechte Noten für Henryk Pilz

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Seit 100 Tagen ist Henryk Pilz jetzt Bürgermeister von Erkner. Er selbst ist „total zufrieden“, wie er sagt. Auch andere geben ihm mehr gute als schlechte Noten.

Es hätte ruhiger beginnen können für den Neuen. Aber um den Zeitpunkt der Amtsübergabe herum haben sich Probleme in Erkner zugespitzt, die zwar schon einige Zeit geköchelt, aber nicht im Vordergrund gestanden hatten. Da waren das Aus für den Kinderbauernhof, das drohende Aus für die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) im Fichtenauer Weg und dann noch der Sanierungsbedarf auf dem Kunstrasenplatz im Sportzentrum. Dass der Landkreis den schon beschlossenen Haushalt kassierte und der bis in die Umleitungsplanung vorbereitete Ausbau der Buchhorster Straße platzte, hat den Start nicht einfacher gemacht.

Pilz hat sich sehr schnell um die Themen gekümmert, die nicht auf seiner Agenda gestanden hatten und, zum Beispiel, der Bahn ein Kaufangebot für die von der Gefas genutzte Immobilie im Fichtenauer Weg gemacht. Vorigen Freitag war er dort erstmals zu Vertragsverhandlungen; darüber hat er die Fraktionsvorsitzenden und Gefas-Chef Siegfried Unger informiert. Bessere Kommunikation, mehr Transparenz – das war und ist Pilz ein wichtiges Anliegen.

Der gelernte Zimmerer-Meister, der zuletzt als Hausmeister arbeitete, verordnet sich nach eigener Aussage ein riesiges Lektüre-Pensum, um sich Verwaltungswissen anzueignen. Aber auch alle Mitarbeiter im Rathaus würden ihm jederzeit mit ihrer Fachkenntnis helfen. Spezielle Lehrgänge, um einzelne Themen zu vertiefen, will Pilz nächstes Jahr besuchen.

Das neue Amt verändert seinen Alltag. „Wenn ich früher Toastbrot holen gegangen bin, habe ich zehn Minuten gebraucht, jetzt können schon mal zwei Stunden daraus werden“, sagt er – weil so viele Bürger ihn ansprechen. „Die Bürgermeister-Sprechstunde ist permanent voll, da sind ganz viele Leute, die nur irgendwas erzählen wollen“, sagt er. Ablehnung habe er noch gar nicht erfahren, wohl aber zwei- oder dreimal für ihn erfreuliche Bekenntnisse mit dem Tenor „Wir haben dich nicht gewählt, aber die anderen Wähler haben eine gute Entscheidung getroffen.“

Der unterlegene Bürgermeister-Kandidat der SPD, Jan Landmann, äußert sich uneingeschränkt positiv über Pilz. Der Stadtverordnete lobt, dass Pilz beim Sportplatz nach anfänglicher Skepsis eingesehen hat, dass Sanierungsbedarf besteht. Das erkennt auch SPD-Fraktionschef Marko Gührke an. Auch das Agieren in Sachen Gefas gefällt den Sozialdemokraten. Sehr viel Lob kommt von Elvira Strauß, der Fraktionschefin der Linken. Sie rechnet dem Neuen hoch an, dass er bei einer Veranstaltung ihrer Partei zur Bücherverbrennung war, lobt sein soziales Engagement und findet Pilz insgesamt viel ausgleichender als seinen Vorgänger, Jochen Kirsch. Der Informationsfluss sei besser, sagt Eric Nickel, der Pilz im Amt des CDU-Fraktionsvorsitzenden nachgefolgt ist.

Kritisch äußert sich Silke Voges, die Bürgermeister-Kandidatin der Linken: Der Fragebogen zum öffentlichen Nahverkehr sei nicht glücklich, auch der Zeitpunkt nicht. „Unterirdisch“ nennt sie den Versuch der Stadt, sich aus der Regelung des Kita-Geschäfts ganz zu verabschieden, die eigene Satzung abzuschaffen. In dieser Sache kündigt Pilz eine Kehrtwende an: Es werde jetzt doch eine städtische Satzung geben, sagte er der MOZ. Ob sie in die nächste Ausschuss-Runde komme, hänge davon ab, ob alle erforderlichen Vorarbeiten – auch bei den Kita-Trägern – bis dahin fertig werden.