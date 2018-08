Schulstart in neuer Atmosphäre

Freundlich und hell: Auch der Treppenaufgang in der Grundschule Booßen wurde verschönert. In Haus 2 laufen noch die Dacharbeiten. © Foto: Gerrit Freitag

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 415 000 Euro wurden in Haus 1 der Grundschule „Am Mühlenfließ“ gesteckt, Haus 2 wird noch bis September fertiggestellt. Die Booßener Schule war das größte Projekt; aber auch an anderen Frankfurter Schulen liefen in den Sommerferien Baumaßnahmen.

In der kommenden Woche startet das neue Schuljahr und viele Lehrer und Schüler können sich auf einen neuen Spielplatz, bessere Zäune oder Unterricht in sanierten Räumen freuen. Das sei ein „Haufen Arbeit“ gewesen, sagt Eike Schwarzbach vom Zentralen Immobilienmanagement der Stadt. Sie betont aber auch, dass alle Firmen kooperativ waren; die Brisanz erkannten, dass in den Ferien der einzige Zeitpunkt ist, um an den Schulen Bauarbeiten durchzuführen.

Ein Mammutprojekt, das seit März läuft, ist die Sanierung der Grundschule „Am Mühlenfließ“. In der vierten Ferienwoche wurde das Gerüst vom Altbau, Haus 1, entfernt. Für die energetische Sanierung wurden 415 000 Euro in die Hand genommen. Fassade, Dach und Fenster sind neu, lediglich am Sockel müssen noch ein paar Kleinigkeiten fertiggestellt werden. „Das beeinträchtigt den Schulbetrieb nicht“, versichert Eike Schwarzbach. Haus 2 wird seit Juni für etwa 285 000 Euro saniert. Die Dacharbeiten dort sind fertig, fast alle Fenster wurden gewechselt, bis September sollen die Putzarbeiten abgeschlossen sein. Die beiden Gebäude konnten nicht gleichzeitig saniert werden, weil sonst zu wenige Klassenräume zur Verfügung gestanden hätten. Auch der Schulhof sollte nicht komplett außer Betrieb gesetzt werden.

Eike Schwarzbach lobt die handwerklich qualitative Arbeit der Firmen Jaß Hoch- und Tiefbau aus Libbenichen, die für die Dacharbeiten an Haus 1 zuständig war, BSC (Bauservicecenter) aus Eisenhüttenstadt, die mit dem Rohbau beauftragt war, und der Frankfurter Tischlerei Netzker, zuständig für die Holzfenster. Trotz voller Auftragsbücher dieser und aller anderen Firmen und teilweise kurzfristiger Aufträge sei alles gut verlaufen.

Viele weitere Arbeiten an den anderen Schulen wurden bereits abgeschlossen oder in dieser Woche zu Ende gebracht. Wie zum Beispiel die Reparaturen an den Brandschutztüren in der Kästner-Grundschule (2300 Euro, werden diese Woche abgeschlossen) oder der Rückbau des Chemieraums (5000 Euro, fertiggestellt). An der Hutten-Oberschule wurde im Juli die Brandschutztür erneuert (4700 Euro), am Gauß-Gymnasium ein Akustiksegel angebracht. Kosten hierfür: 7200 Euro. Die Abdeckung der Zaunspitzen an der Hansaschule wird diese Woche fertig (4300 Euro).

Die Kleist-Oberschule war nach der Booßener Schule die zweitgrößte Baustelle. Bei Arbeiten im vergangenen Jahr war ein Bereich abgesackt; das Geld zum Beheben der Risse fehlte. Die Zehntklässler mussten in diesem Schuljahr ihre Zeugnisausgabe in der Liebknecht-Aula feiern. Nun ist ihre eigene Aula aber wieder freigegeben, 37 000 Euro wurden dafür in die Hand genommen. Für 230 000 Euro bekam die Schule außerdem neue Fenster.

An anderen Stellen sind die Arbeiten so gut wie fertig: Am Liebknecht-Gymnasium wurde in verschiedenen Gebäuden der Bodenbelag erneuert beziehungsweise versiegelt, eine Eingangstür erneuert, Fenster ausgebessert – für insgesamt 14 200 Euro. Der Sportplatz in der Wieckestraße wurde wegen Unfallgefahr gesperrt; dort wird noch bis Ende September der Ballfangzaun für 2600 Euro erneuert. Der Grund sind verlängerte Lieferzeiten, wie Eike Schwarzbach erklärt.

Für insgesamt 7000 Euro wurde an der Lindgren-Schule gemalert und das Dach abgedichtet. Da die spezielle Zaunanlage nicht kurzfristig lieferbar war, ziehen sich die Arbeiten an der Sportanlage (1600 Euro) noch bis Ende Oktober hin. Die Reparaturen am Spielplatz der Grundschule am Botanischen Garten (3500 Euro) werden in dieser Woche abgeschlossen. Der erste Bauabschnitt der Außenanlagen ist fertig, Abschnitt 2 und 3 laufen planmäßig noch (11 500 Euro). Der Hangspielplatz an der Grundschule Mitte war seit vergangenem Jahr gesperrt; wenn die Geländerbekleidung geliefert wird, kann er aber voraussichtlich Ende des Monats wieder freigegeben werden (9500 Euro). Für 233 000 Euro wurde in der Aula saniert. Kleinere Arbeiten an den Fenstern folgen zwar noch im September. Der Einschulung am Wochenende steht nun aber nichts mehr im Wege.