Hunderte tote Fische im Wentowsee

Thomas Pilz

Seilershof (MOZ) Ein schrecklicher Anblick hat sich Wassersportlern und Badenden in den vergangenen Tagen vor allem am Kleinen Wentowsee bei Seilershof geboten. Hunderte tote Fische trieben auf der Wasseroberfläche.

Experten sehen in dem Fischesterben die direkte Auswirkung der seit mehr als sechs Wochen andauernden Hitze- und Trockenperiode. Wobei sich diese Hitze vor allem auf Fische in Flachgewässern entsprechend auswirkt. Der Chef des Kreisanglerverbandes Gransee, Wolfgang Wiczynski, erklärte, das Fischesterben sei eindeutig auf die große Sommerhitze zurückzuführen. „Dagegen kann auch so gut wie gar nichts getan werden“, sagte Wiczynski.

Bereits am Freitag hatte er von dem Fischesterben in den Wentowseen erfahren. Er bezweifelt aber, dass sich diese Situation seitdem noch weiter verschärfte. „Dann hätten sich schon die einzelnen Angelvereine unseres Verbandes bei uns gemeldet“, erklärt der Verbandschef. Deshalb sei auch davon auszugehen, dass keine weiteren Gewässer in der Region bislang davon betroffen sind.

Fakt sei, dass das Fischesterben vor allem in flachen Gewässerabschnitten auftritt, wie eben in den seichten Bereichen des Kleinen Wentowsees. Die Fische bekämen einfach zu wenig Sauerstoff und verendeten. Wobei sich das Phänomen nicht allein auf kleine Fische bezieht. Auch Hechte seien unter den toten Tieren.

Kenntnis von dem Fischsterben hat auch die Kreisverwaltung. Das bestätigte Irina Schmidt, die Sprecherin des Landkreises. Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde hat den Landkreis danach über die Situation in den Wentowseen informiert, auch weil es sich dabei zum Teil um eine Bundeswasserstraße handelt. „Allerdings fühlt sich das WSA als nicht zuständig, weil die Befahrbarkeit der Gewässer nicht betroffen ist“, erläuterte Schmidt. Sowohl die Abfallbehörde, als auch untere Wasser- und Naturschutzbehörde würden derzeit mit dem Fall befasst sein, versicherte Irina Schmidt.