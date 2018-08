Der Teppich fliegt

Berlin (MOZ) Als sich vor der baden-württembergischen Landtagswahl 2011 erstmals die Möglichkeit andeutete, dass die Grünen einen Ministerpräsidenten stellen könnten, versuchte der Regierungschef in spe die Erwartungen zu dämpfen. „Wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn der gerade fliegt“, beschied Winfried Kretschmann die Seinen. Inzwischen regiert der 70-Jährige im siebten Jahr.

Auch bundesweit befinden sich die Grünen im Höhenflug: Mehrere Institute sehen die Ökopartei bei 15 Prozent und teils vor der AfD auf dem Weg zur drittstärksten Kraft nach Union und SPD. In Bayern schickt sie sich an, bei der Landtagswahl im Oktober zur Nummer zwei aufzusteigen; auch bei der Wahl in Hessen winken Zugewinne.

Das Wachstum basiert auf eigenen Stärken, noch mehr aber auf den Schwächen der Konkurrenz. Die Zäsur der Flüchtlingskrise stellt Union, SPD und Linkspartei vor große Probleme. Sie markiert eine Spaltungslinie, die sich auch durch diese Parteien zieht. Da sie weder rechts der Mitte noch bei den sozial Schwächeren verankert sind, tun sich die Grünen leicht, sich klar für Europa und Zuwanderung und gegen die AfD zu positionieren. Diese Klarheit macht sie attraktiv. Durch die Jamaika-Verhandlungen haben die Grünen ein Fundament gelegt, um neue Wähler zu gewinnen. Nicht was sie inhaltlich mit Union und FDP vereinbart hatten, ist dabei entscheidend, sondern dass sie verhandelt haben und sich als pragmatisch und losgelöst vom linken Lager positionieren konnten.

Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck hat die Partei zudem zwei Bundesvorsitzende, die die strategische Neuausrichtung glaubwürdig verkörpern. Dabei kommt ihnen zugute, dass wichtige Landesverbände längst den Kurs in Richtung Volkspartei eingeschlagen haben, den die Parteizentrale nun bundesweit verfolgt. Der Visionär Habeck hätte nicht so viel Zugkraft, wenn es nicht noch den Handwerker Habeck geben würde, der die Praxis des Regierens kennt. Oder den baden-württembergischen Regierungschef Kretschmann, der in zweiter Amtszeit beweist, dass man ein Land den Grünen anvertrauen kann, ohne gleich um die Zukunft des Standorts fürchten zu müssen. Für Übermut besteht indes kein Anlass, auch wenn das Wachstum das Potenzial hat, nachhaltig zu sein – sofern die Partei auf dem Teppich bleibt.