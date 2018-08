Allgemeine Sprechzeit gilt wieder

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Luft in der Kreisverwaltung hat sich wieder abgekühlt. Ein Verwaltungssprecher bestätigte gestern, dass die verkürzten Sprechzeiten wieder aufgehoben sind. Diese galten in der vergangenen Woche, weil sich Warteräume und Büros stark aufgeheizt hatten. Um Bürger und Mitarbeiter vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen, so die Begründung, wurden die Sprechzeiten am Dienstag und Donnerstag auf 15 Uhr begrenzt.

Die Maßnahme wurde heiß diskutiert. Vor allem Menschen, die bei jeder Witterung im Freien arbeiten, zeigten wenig Verständnis. Auch Pfleger und Krankenschwestern, die in nicht klimatisierten Krankenhäusern Menschen betreuen, konnten die Entscheidung nicht nachvollziehen.

Andere Verwaltungen, so die Stadt Eisenhüttenstadt, zogen nach und schränkten die Sprechzeiten ebenfalls ein. In Beeskow gab es gar ein Geschäft, das mit einem Zettel an der Eingangstür darauf hinwies, dass wegen der hohen Temperaturen um 17 Uhr Feierabend ist. (gar)

Die allgemeinen Sprechzeiten der Kreisverwaltung sind dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr.