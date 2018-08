Erste Birnenernte im Bürgerpark

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Seit wann gibt es eine Obsternte in Schwedt? Was für tausende Kleingärtner der Stadt etwas ganz Vertrautes ist, gab es jetzt im öffentlichen Bürgerpark „Landgrabenhain“ zum ersten Mal. Seit 2014 können Schwedter in diesem zweiten Baumpflanzareal der Stadt Bäume pflanzen. Im Unterschied zum ersten Pflanzprojekt „Lebenskreis“ auf der Abrissfläche des Papageienhauses durften sich die Hochzeitpaare, Eltern von Neugeborenen, Vereine oder Freundeskreise, die die Bäume bezahlen und selbst pflanzen, auf die Wiese gegenüber dem Oder-Center auch Obstbäume pflanzen. Lucas und Sophie Metze taten das, als sie im Oktober 2016 die alte Birnensorte Alexander Lucas als Hochzeitsbaum auserkoren. Auf die kleine Erinnerungstafel im Boden vor dem Baum erinnern sie mit der indischen Weisheit: „Ein Baum spiegelt das Sein. Er wandelt sich. Verändert stellt er sich selbst wieder her. Und bleibt immer der gleiche.“ – an die Pflanzung. Tatsächlich hat sich der Birnbaum verändert. Jetzt trägt er die ersten Früchte.

Die Tradition, zu besonderen Anlässen einen Baum zu pflanzen und damit etwas Bleibendes zu hinterlassen, ist in Schwedt gut angenommen worden. Auch für die nächste Pflanzung im Herbst gibt es schon neue Anmeldungen bei der Stadt. Ein Baum kostet 110 Euro, das Schild 25 Euro. Wer will, kann den Baum auch regelmäßig gießen und sogar die Früchte ernten. Rechtlich gehört der Baum jedoch der Stadt, auf deren Grund und Boden er gepflanzt ist. Und da der Park, den die Bürger mit ihren Bäumen selbst entstehen lassen, öffentlich zugänglich ist, darf auch jeder Bürger von den süßen Früchten kosten. Der erste Bürger der Stadt, Bürgermeister Jürgen Polzehl, ließ sich das nicht nehmen.

Bis vor Kurzem hatte er keine Ahnung vom Obst im Landgrabenhain. Erst der 88-jährige Anwohner Edgar Werner, der ab und zu im Park nach dem Rechten schaut, hatte ihn informiert und gefordert, die Bäume auch zu pflegen. „Machen wir“, versprach Bürgermeister nach einem kräftigen Biss in die Birne. Wenn auch noch etwas hart, süß war sie schon. Ein Baum weiter reifen übrigens schon die ersten Äpfel.