Von Affen- und Bullenhitze

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die wochenlange Hitze macht nicht nur den Menschen zu schaffen, auch die Tiere leiden unter der brennenden Sonne und der für diese Breitengrade ungewöhnlich hohen Temperaturen. Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Einige Tierarten fühlen sich endlich wie zu Hause.

Der Puls steigt, das Atmen wird schneller. Unter dem dicken Leder wird es immer heißer. Gisela hat Durst und will in den Schatten. Und dabei hat sie doch schon 90 Liter getrunken. Die 3-jährige Barnimer Milchkuh hasst Sonne und Hitze. Am wohlsten fühlt sich die Milchkuh in einem Bereich von vier bis 16 Grad. Hier muss die Körpertemperatur nicht reguliert werden. Alles was darüber ist, löst schnell Hitzewallungen aus und erhöht den Wasserbedarf um das 50-fache. „Am liebsten stehen die Kühe im Schatten“, bestätigt Landwirt Horst Meier aus Lichterfelde. Seine Tiere fühlen sich im Laufstall mit viel Belüftung derzeit am wohlsten, so Meier. Ein offener Laufstall sei für Milchkühe deutlich angenehmer als eine baumlose Weide, wissen auch Agrarexperten. Der Hitzestress macht sich bei den Kühen auch bei der Milchleistung bemerkbar: Bis zu zwanzig Prozent weniger Milch geben die hitzegeplagten Tiere. Das können auch die Milchviehbetriebe im Barnim bestätigen. Meier kann deutlich weniger Milch abliefern als sonst.

Auch die Wildtiere ändern ihr Verhalten bei langanhaltender Hitze und damit einhergehender Trockenheit. „Die Tiere ziehen sich tief in den Wald zurück“, so der Schorfheider Revierförster Michael Grebin. Vor allem die Laubwälder bieten Rehen, Hirschen und Wildschweinen einen Rückzugsort. Hier ist es kühler und gibt noch genügend Wasserstellen. Dabei kann immer wieder beobachtet werden, wie sich die Tiere an den Suhlen sammeln. Die Not zwingt zu Kompromissen: da erträgt das sensible Rotwild auch mal die lauten Wildschweine. Gerade Hirsche lieben es durch das Wasser zu laufen und sich abzukühlen, erzählt Revierförster Kai-Uwe Hinz, der planschende Hirsche bereits im Revier beobachtet hat.

Auch die Fische im See leiden bei langen Hitzeperioden: Bei steigenden Wassertemperaturen nimmt das Gasbindevermögen des Wassers ab und der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt. Bereits ab 27 Grad wird es brenzlig für die Fische. An der Badestelle am Bungalowdorf am Grimnitzsee fanden Badegäste vergangene Woche rund 20 tote Fische am Ufer. Bei der Kreisverwaltung Barnim sind allerdings noch keine Beschwerden wegen Fischsterben in den Seen des Barnims registriert worden. „Es scheint noch kein größeres Problem zu sein“, so Oliver Köhler. Das dafür zuständige Gesundheitsamt habe das Thema im Blick.

Den Affen im Zoo dürfte das Wetter dieses ungewöhnlichen Sommers dagegen gefallen haben. Nicht ohne Grund nennt man das Wetterphänomen Affenhitze: Im Dschungel und der Savanne herrschen das ganze Jahr über hohe Temperaturen. Allerdings, so Zoodirektor Bernd Hensch, mag kein Tier die Dauerhitze. Die meisten ziehen sich in den Schatten zurück und suchen die Nähe zum kühlen Nass. Der Zoo stellt viele Sprenger auf, die von den Tieren häufig frequentiert werden. So hüpfe das Känguru gern dem Wasserstrahl hinterher. Auch die Bären und Tiger sitzen mit Vorliebe im kühlenden Wasser. Für alle, denen das nicht reicht, bleibt immerhin die Gewissheit, dass das Wetter sich ändert: Nach der Affenhitze, kommt bald das Schweinewetter. Des einen Freud, ist des anderen Leid.