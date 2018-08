Bernauer im Gedenken an die Opfer der Teilung Deutschlands

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Mit einer Schweigeminute gedachten am Montagabend Vertreter von SPD, CDU und Linken an die Opfer der Teilung Deutschlands vor 57 Jahren. „Im Gedächtnis vieler Menschen unseres Landes ist die Mauer noch heute, fast 27 Jahre nach deren Fall, tief verwurzelt, manifestierte sie doch auf grausame Weise die Teilung Deutschlands“, sagte Cassandra Lehnert, Vorsitzende der SPD Bernau. „Es gibt Bilder, Worte, Gefühle, die man nie vergisst - die vom 13. August 1961 gehören dazu.“ Die zeitliche Distanz zu den Jahren der Teilung wachse, doch die Erinnerung an dieses Kapitel der Geschichte sei für nicht wenige auf geradezu schmerzliche Weise lebendig, erinnerte sie.

Zirka 2,7 Millionen Menschen verließen die DDR zwischen Oktober 1949 und August 1961 - „für die damalige Regierung unter Walter Ulbricht eine vernichtende Abstimmung mit den Füßen“. Neben den jungen gingen damals vor allem gut ausgebildete Menschen, „weil sie mit ihrer politischen oder ihrer christlichen Überzeugung keine Zukunftschancen sahen und keine Hoffnung hatten, die politischen Verhältnisse ändern zu können“, ließ die Sozialdemokratin das Geschehen von der Gründung der DDR bis zum Mauerbau Revue passieren.

Trotz so langer Zeit bestehe nach wie vor erheblicher Aufklärungs- und Vermittlungsbedarf, stellte Cassandra Lehnert fest. Noch immer seien die genauen Zahlen der Opfer des DDR-Regimes nicht bekannt. „Nach bisherigem Stand können wir davon ausgehen, dass es an der gesamten innerdeutschen Grenze mehr als 1000 Opfer waren. Allein an der Berliner Mauer kamen mehr als 230 Menschen bei der Flucht ums Leben“, führte sie aus.

Vor den drei Segmenten der Berliner Mauer, die auf Initiative der SPD vor Jahren als Mahnmal an der Jahnstraße in Bernau aufgestellt wurden, mahnte Cassandra Lehnert: „Nie wieder dürfen wir in Deutschland eine Diktatur zulassen, niemals Unfreiheit und Unterdrückung der elementaren Menschenrechte.“ Dies sei „die verpflichtende Erbschaft des Mauerbaus“. Werte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat „zu verteidigen, zu pflegen und zu leben - das ist unsere gemeinsame Aufgabe“.