FC 98 Hennigsdorf stellt Neuzugänge vor

Hennigsdorf (MOZ) „Das ist die schwierigste Aufgabe, die ich bisher angenommen habe.“ Dass der FC 98 Hennigsdorf keine einfache Phase durchlebt, hat Hans Oertwig in wenigen Tagen seiner Amtszeit intensiv zu spüren bekommen. Seiner Motivation, mit dem Landesliga-Team den Klassenerhalt zu realisieren, tat das aber überhaupt keinen Abbruch. Er will beim FC 98 etwas bewegen, weiß aber auch, „das wir erst einmal viel Lehrgeld bezahlen werden.“

Nach Meinung von Oertwig sei der Club auf der Suche nach einer neuen Identität. Und die brauche er auch. Das wird schon allein daran deutlich, dass der Coach nach etlichen Abgängen mächtig wirbeln musste, um seiner Mannschaft ein neues Gesicht zu geben.

Am 21. Juni hatte Hans Oertwig in Hennigsdorf einen Vertrag über drei Jahr unterschrieben. Und wie es zu diesem Zeitpunkt um den Landesliga-Kader stehen sollte, kristallisierte sich in den darauffolgenden Tagen heraus. Denn: „Am 28. Juni hatten wir nur sechs Spieler und damit nur ganz wenig Zeit, um eine Mannschaft zusammenzustellen. Der Verein befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem tiefen Tal der Tränen. Es waren ernste Sorgen da und es herrschte Alarmstufe Rot“, beschreibt Oertwig die Situation und den „Start ins Ungewisse“.

Doch die komplizierte Aufgabe, kurzfristig neue Spieler zu akquirieren, konnte von den Verantwortlichen so gelöst werden. „Ich muss nun versuchen, die Jungs einzubauen“, berichtet Hans Oertwig, für den es im ersten Jahr darauf ankomme, die Liga zu halten. Allein dieses ausgegebene Ziel betitelt der Trainer als „schmalen Grat und Tanz auf der Rasierklinge. Das wird eine knüppelharte Saison für uns“. Oertwig betont, dass Hennigsdorf am Scheideweg stehe. Er sieht eine „Umstrukturierung und konzeptionelle Neuausrichtung des Vereins. Ich habe deshalb das Wir-Gefühl ausgerufen. Nicht nur in meiner Trainingsgruppe, sondern beim FC 98. Ich bin als Mutmacher und Problemlöser gefordert.“

Eben jene Trainingsgruppe versammelte sich am Montag zum offiziellen Foto-Termin und hat seither auch ein Gesicht. Denn bis zum Wochenstart blieben viele Namen, die künftig in den Spielerlisten des Landesligisten auftauchen werden, im Verborgenen. Die Arbeit mit den Jungs mache aber schon jetzt unheimlich viel Spaß, erzählt Oertwig. Die ersten Eindrücke seien absolut „positiv. Vor allem, weil die Spieler fleißig sind und die Trainingsbeteiligung nach 17 Einheiten mit 98,8 Prozent überragend ist.“

Einer, der in der Vorbereitung voll mitzieht, ist Routinier Falko König. Der 36-Jährige war eigentlich für eine andere Aufgabe im Verein vorgesehen, kann nun aber zu einer wichtigen Stütze im Oertwig-Team werden. „Falko war in der letzten Saison schon als Sportlicher Leiter präsentiert worden“, sagt Oertwig, dessen Ziel es von Beginn an gewesen sei, dass dieser erfahrene Mann auf dem Platz weiter macht. „Ich konnte ihn davon überzeugen, und Falko König wird kein Sportlicher Leiter, sondern in der neuen Saison mein Spieler sein.“