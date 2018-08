Fontane-Grundschule bleibt Baustelle

Grundschule an der Stadtmauer: Andy Pollin malt eine Bordüre auf die Treppenhauswände. Darunter ist die graue Wand abwaschbar, darüber in einem zarten rosa gestrichen. © Foto: Jörn Tornow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Kommunen und Kreise nutzen die Ferienzeit traditionell, um wichtige Bauarbeiten auszuführen. Auch in Beeskow. Schwerpunkt war hier die Fontane-Grundschule.

Als Lehrer in der Fontane-Grundschule braucht man in der Vorbereitungswoche starke Nerven. Die Unterrichtsräume sind Baustellen. Neue Akustikdecken werden eingebaut, Fußbodenleger und Maler sind in den Klassenräumen und Fluren unterwegs, Fliesen werden verlegt. Im nördlichen Teil der Schule ist immerhin das Dach schon wieder dicht. Das war geöffnet worden, um die neuen Treppen und den Aufzugsschacht einzubauen. Der Aufzug selbst fehlt noch, auch die Treppenstufen müssen noch mit Fliesen beklebt werden. „Das ist natürlich bis zum Schuljahresstart nicht zu schaffen“, sagt Jochen Nagel, der die Baustelle für die Stadt Beeskow, leitet. Der Bereich werde rechtzeitig zum Schuljahresstart abgesperrt, die Arbeiten hinter einer Wand weitergeführt.

„Die Unterrichtsräume sind aber zum Ende der Woche fertig“, versichert Nagel. Fertig heißt, dass es dann überall im Schulhaus Akustikdecken gibt, alles gemalert ist. Hausmeister Norbert Köppen verspricht, dass auch Tische und Stühle wieder rechtzeitig in den Räumen stehen werden. Die wurden in der neuen Aula zwischengelagert. Nur mit den Schränken wird es wohl etwas länger dauern. Wenn die Aula leer geräumt ist, kann sie von der Schule genutzt werden. Die Schulküche wird in dieser Woche eingebaut, dann ist dort alles fertig.

Die Grundschule wird, so schätzt Nagel, noch bis zum Jahresende eine Baustelle sein. Einige Arbeiten werden parallel zum Unterrichtsbetrieb ausgeführt werden können. Das erfolge in guter Abstimmung zwischen Schule und Baufirmen. 13 Firmen hat die Stadt mit den verschiedensten Arbeiten beauftragt. Einige haben mit Zustimmung der Stadt weitere Subunternehmen mitgebracht.

Weniger aufwändig waren die Arbeiten in der Grundschule an der Stadtmauer. Neben den Ferienhortkindern wuselten dort lediglich die Maler durchs Haus. Der komplette Eingangsbereich und der Treppenaufgang bekamen frische Farben. Helle Grautöne und ein ganz zartes rosa sind zu sehen. „Die sind genau mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt“, so Jochen Nagel. Im Flur des Hortes wurde dagegen ein Grünton gewählt. Dort konnten Erzieher und Kinder mitbestimmen. Einige der Horträume erhielten zudem ebenfalls Akustikdecken. Die montierten Platten sind so akkurat verfugt, dass man keine Übergänge sieht. „Das ist die Kunst des Trockenbauers“, lobt Jochen Nagel. Für Axel Sachse, den Leiter des Awo-Horts, zählt mehr die Funktionalität. „Die Decken nehmen 30 bis 40 Prozent des Lärms. Das merken wir schon. Auch den Kindern tut das gut“, sagt er.