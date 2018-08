Ein Hundertjähriger im Sternenregen

Matthias Wagner

Eberswalde Zum vierten Mal hatte der Förderverein „Finower Wasserturm und sein Umfeld“ zur Sternschnuppennacht in luftiger Höhe eingeladen. Mehr als 50 Interessierte waren gekommen.

Einmal im Jahr kreuzt der Meteorstrom der Perseiden die Bahn der Erde um die Sonne und beschert uns ein Himmelsspektakel der außergewöhnlichen Art. Viele kleine Weltraumstaubteilchen treffen dabei mit hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre und leuchten, indem sie Luftmoleküle anregen, mehr oder minder hell auf.

Wem diese Erleuchtung noch nicht ausreichte, hatte die Gelegenheit, sich bei einer Weinverkostung den ein oder anderen edlen Tropfen munden zu lassen. Weinhändler Wolfgang Weber hatte verschiedene Weine und Perlweine mitgebracht.

Antje Kiel und ihr vierjähriger Sohn Oskar waren schon ganz gespannt auf den Sternenregen. Genau wie Malou (5) und Patrizia (6). Auch Karin Pramer aus Finow, die mit ihrem Enkel gekommen war, gab sich gespannt. Diana Stephan aus Eberswalde hatte sich nach langer Zeit wieder einmal entschieden, den Wasserturm zu besuchen. Sie freute sich gemeinsam mit ihrer Freundin auf die Weinverkostung und die Sterne. Ausreichend Wünsche, die bei der Sichtung einer Sternenschnuppe ja bekanntlich in Erfüllung gehen sollen, hatten jedenfalls alle Sternengucker im Gepäck.

Wer nun so gar kein Glück bei der Nachthimmelbetrachtung hatte, für den hatten Karl-Dietrich Laffin, Heiko Schult und Ringo Wrase vom Wasserturmverein ein Bonbon parat. Laserprojektoren ließen an der Decke des einstigen Wasserbehälters und im Außenbereich des Bauwerks viele bunte Lichtpunkte aufleuchten. „Das ist unsere Sternschnuppengarantie“, so Heiko Schult. Die Projektoren sind erst vor wenigen Wochen angeschafft worden. Früher konnte der Behälter bis zu 200 Kubikmeter Wasser fassen. Ausreichend dunkel wurde es erst nach 22 Uhr. Und auch zu dieser bereits vorgerückten Stunde musste man einige Geduld aufbringen, um die herbeigesehnten Lichtstreifen am Firmament auszumachen. Doch die eine oder andere Sternschnuppe wurde gesichtet, konnte aber wohl eher nicht den Perseiden zugerechnet werden.

Der Wasserturm wurde 1917/18 nach Plänen von Paul Mebes zur Versorgung der Messingwerksiedlung errichtet. Er ist zirka 50 Meter hoch und wurde 1964 stillgelegt. Heute ist er ein Baudenkmal.

Karl-Dietrich Laffin und seine Mitstreiter zeigten sich mit dem Verlauf des Abends sehr zufrieden. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Finower Wahrzeichens statt. (maw)