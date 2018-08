Briesener Gastgeber in Torlaune

Roland Hanke

Briesen (MOZ) Am Ende war es eine klare Angelegenheit für die Gastgeber: Süd-Landesligist Blau-Weiß Briesen setzte sich in einem Testspiel im heimischen Waldstadion mit 6:0 (2:0) gegen Blau-Weiss Markendorf aus der Fußball-Landesklasse Ost durch.

Beide Mannschaften haben in dieser Partie vor allem auf das spielerische Element gesetzt. Die Gastgeber kamen zu den ersten Akzenten und durch Spielzüge auch zu den beiden Treffern in der ersten Halbzeit, darunter das erste von insgesamt drei Toren von Kevin Schübler. Auch die Markendorfer hatten einige Möglichkeiten, scheiterten aber an Torwart Gerard Binder oder der Blau-Weiß-Abwehr. Im zweiten Abschnitt machten die Briesener dann noch mehr Druck und trafen weitere vier Mal. Dass es nicht noch mehr wurden, haben die Gäste den Paraden ihres Keepers Piotr Dmuchowski zu verdanken. Beide Teams nutzten übrigens die Möglichkeit, hin und zurück zu wechseln.

„Das war ein ganz anderer Auftritt meiner Mannschaft als bei der Niederlage zuvor beim 1. FC Frankfurt. Lauf- und Einsatzbereitschaft haben gestimmt“, sagte Briesens Trainer Ronny Pesch. „In der ersten Halbzeit haben wir mehr aus der Defensive agiert und die beiden Tore gut heraus gespielt. Nach der Pause sind wir früher drauf gegangen und damit zum Erfolg gekommen.“

Markendorfs Trainer Denny Danowski sprach von „einem schwarzen Tag. In der ersten Halbzeit haben wir das noch ganz ordentlich gemacht. Mit dem frühen Pressing der Briesener nach der Pause hatten wir Probleme und haben den Gegner eingeladen, Tore zu schießen. Es bleibt noch einiges zu tun. Ich habe viel gesehen, woran wir noch arbeiten müssen.“

Letzteres merkte auch Briesens Coach Pesch an: „Wir sind noch nicht soweit, dass wir das Spiel dominieren können, biegen allerdings auf die Zielgerade ein. Die Jungs wollen und sind heiß darauf, dass es nun mit den Pflichtspielen losgeht.“

Bevor die Odervorländer am Sonntag, ab 14 Uhr, in der Erstrundenpartie des Landespokals Regionalliga-Absteiger FSV Luckenwalde aus der NOFV-Oberliga Süd erwarten, sind sie im letzten Testspiel noch mal gefragt, zu dem sie heute, 19 Uhr, beim Müllroser SV aus der Landesklasse Ost ran müssen. Auch die Markendorfer testen, Anpfiff bei Ostbrandenburgligist Union Booßen soll um 18.30 Uhr sein.