Am Sonnabend Training für den Oderturmlauf

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Der 17. Oderturmlauf wird am 25. August ausgetragen. Eine Woche zuvor kann in dem normalerweise verschlossenen Treppenhaus an diesem Sonnabend ab 10 Uhr sowie am Mittwoch, 22. August, ab 18 Uhr trainiert werden. Die Teilnehmer sprinten im 90-Sekunden-Takt hinauf bis auf die 24. Etage und legen dabei insgesamt 511 Stufen und 80 Höhenmeter zurück. Vorjahressieger Johannes Gabbert benötigte dafür 2:34 Minuten – inklusive der 150 Meter vom Start bis in das Treppenhaus an der Südseite des Gebäudes. Auch in diesem Jahr geht der 30-Jährige wieder an den Start.

Meldeschluss ist am kommenden Montag, bislang haben sich 22 Sportler für den Lauf angemeldet – darunter neun Frauen. Nachmeldungen sind auch am Wettkampftag bis eine halbe Stunde vor dem ersten Start um 10 Uhr möglich. Veranstalter ist der Stadtsportbund Frankfurt (SSB) und die Bundespolizeidirektion Berlin. Alle Läufer bekommen eine Teilnehmerurkunde mit ihrer Zeit. Die Gesamtgewinner erhalten zudem einen Freistart beim Cup-Finale, das am 14. Oktober in Münster stattfindet.(hrö)

Anmeldungen sind online unter www.stoppuhr.net, per E-Mail an fritzsche@ssb-ffo.de oder telefonisch unter 0335 6066995 möglich. Die Teilnahmegebühr von 5 Euro wird bei der Startnummernausgabe entrichtet.