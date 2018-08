Torreiche Partie zur Saisonvorbereitung

Ingo Muhme

Ahrensfelde In einem Vorbereitungsspiel gewann Fußball-Kreis­oberligist Grün-Weiß Ahrensfelde II gegen den Vertreter der Ostbrandenburgliga, MTV Altlandsberg, deutlich 7:3.

Reichlich Tore gab es zum Einstand für Ahrensfeldes Trainer Daniel Lüß. „Ich war schon etwas nervös, aber wenn man dann an der Linie steht, ist man voll fokussiert und denkt an nichts anderes mehr“, ließ Lüß nach Spielende wissen.

Es entwickelte sich eine zähe Partie, in der beide Vertretungen in der Anfangsphase nervös wirkten. Viele Fehlpässe und kaum zündende Ideen. So gab es erste Halbchancen und ein 1:0, bei dem Gästekeeper John Philipp Markstein nicht gut aussah, als er den Schuss von Christoph Zimdahl aus gut 18 Metern durch die Finger rutschen ließ (9.). Grün-Weiss bekam die Partie immer besser in den Griff, weil man nun den Weg über die Ausbahnen nutzte. Torschütze zum 2:0 war Marcel Riemer, der den Ball im Strafraum von Leon Sill aufgelegt bekam (15.). Malte Schenk erzielte nach einem Konter den 1:2-Anschlusstreffer die Partie wieder spannend (28.). Der MTV wurde nun mutiger. Ein gut aufgelegter Marcel Riemer, der von Leo Sill geschickt in Szene gesetzt wurde, erzielte das 3:1 (38.). Sill erhöhte auf 4:1 in die Torschützenlisten ein (42.).

Die Halbzeitführung war hochverdient und schon kurz nach Wiederanpfiff hatte Marcel Riemer zum dritten Mal zugeschlagen (48.). Die Begegnung war längst entschieden und zum Debakel für die Gäste geworden. Doch Ahrensfelde wurde den Makel der Konteranfälligkeit nicht los. Noch zwei Ballverluste mit folgender Bestrafung durch die Altlandsberger Tobor Kilx (61.) und Paul Belz (82.) fanden auch bei Daniel Lüß nicht sonderlich guten Anklang. „Darüber müssen wir sprechen, so leichtfertig kann man nicht agieren. Das war aber auch das Einzige, was mir heute nicht gefallen hat.“ Marcel Riemer, mit seiner vierten Bude, erzielte das 6:2 (68.) und auch Stepahn Sakawitsch als etatmäßiger Strafstoßschütze ließ vom Punkt nach Foul keine Zweifel aufkommen.

„Wir haben zum Teil schöne Spielzüge gesehen. Wenn wir weiterhin schnell Fußball spielen und uns vor allem zügiger vom Ball trennen, kommen wir erst gar nicht in solche Kontersituationen“, brachte es Daniel Lüß auf den Punkt. (imu)

Ahrensfelde II: Dominik Vollmer – Bastian Richard, Marcel Riemer, Marvin Nickel (55. Tim Rieger), Stephan Sakawitsch, Robert Herold, Leon Sill, Andrew Neumann, Dennis Gärtner, Christoph Zimdahl, Yoshioka Hayato